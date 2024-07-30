https://uz.sputniknews.ru/20240730/mirziyoyev-pozdravleniye-den-drujba-narodov-44983030.html

Мирзиёев: Утвердившаяся в нашем обществе толерантность признана на международной арене

Мирзиёев: Утвердившаяся в нашем обществе толерантность признана на международной арене

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов, который отмечают 30 июля.

2024-07-30T09:44+0500

2024-07-30T09:44+0500

2024-07-30T09:44+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

поздравление

дружба народов

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Утвердившаяся в нашем обществе толерантность широко признана на международной арене, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении узбекистанцам с Днем дружбы народов. Он напомнил, что одной из самых приоритетных задач реформ в процессе построения Нового Узбекистана является дальнейшее укрепление атмосферы межнационального согласия и толерантности в обществе. Президент отметил, что образовательных учреждениях учебно-воспитательный процесс ведется на узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском языках, школьников обеспечивают учебниками и художественной литературой за счет государства. Кроме того, всесторонне поддерживается деятельность созданных в Каракалпакстане и областях Домов дружбы: необходимые средства на это направляет Общественный фонд при Олий Мажлисе, выделяют субсидии и гранты. Государство обеспечивает национальные культурные центры соответствующим оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и национальными костюмами. Им выделены современные здания, здесь регулярно проводятся общенародные праздники, фестивали, концерты и встречи, выступления известных деятелей культуры, семинары и конференции. В Год поддержки молодежи и бизнеса создаются дополнительные условия для юношей и девушек разных национальностей, более глубокого осознания ими своего гражданского долга, повышения патриотизма, расширения диалога культур, основанного на толерантности, подчеркнул глава республики. В этой связи он отметил огромные изменения, произошедшие за последние семь лет во внутренней и внешней политике Узбекистана. По словам Мирзиёева, укрепление дружественных отношений с соседними государствами Центральноазиатского региона, наполнение их новым содержанием ярко отражают мечты и чаяния нашего народа. Президент подчеркнул, что в республике и впредь будет уделяться особое внимание повышению роли негосударственных организаций, развитию институтов гражданского общества путем усиления гарантий их прав, обеспечению свободы совести каждого гражданина независимо от национальности, языка, религии и социального положения. Напомним, что 30 июля мы объявлен в Узбекистане Днем дружбы народов.

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