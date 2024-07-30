Мирзиёев: Утвердившаяся в нашем обществе толерантность признана на международной арене
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов, который отмечают 30 июля.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Утвердившаяся в нашем обществе толерантность широко признана на международной арене, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении узбекистанцам с Днем дружбы народов.
Он напомнил, что одной из самых приоритетных задач реформ в процессе построения Нового Узбекистана является дальнейшее укрепление атмосферы межнационального согласия и толерантности в обществе.
"Сегодня в стране в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей, 16 конфессий. Осуществляют деятельность 157 национальных культурных центров и 38 обществ дружбы", — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что образовательных учреждениях учебно-воспитательный процесс ведется на узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском языках, школьников обеспечивают учебниками и художественной литературой за счет государства.
Кроме того, всесторонне поддерживается деятельность созданных в Каракалпакстане и областях Домов дружбы: необходимые средства на это направляет Общественный фонд при Олий Мажлисе, выделяют субсидии и гранты.
Государство обеспечивает национальные культурные центры соответствующим оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и национальными костюмами.
Им выделены современные здания, здесь регулярно проводятся общенародные праздники, фестивали, концерты и встречи, выступления известных деятелей культуры, семинары и конференции.
"Узбекистан – наш общий дом" – эта благородная идея стала девизом деятельности всех национальных культурных центров, что является практическим воплощением царящей в нашем обществе обстановки межнационального мира и согласия", — говорится в тексте поздравления.
В Год поддержки молодежи и бизнеса создаются дополнительные условия для юношей и девушек разных национальностей, более глубокого осознания ими своего гражданского долга, повышения патриотизма, расширения диалога культур, основанного на толерантности, подчеркнул глава республики.
В этой связи он отметил огромные изменения, произошедшие за последние семь лет во внутренней и внешней политике Узбекистана. По словам Мирзиёева, укрепление дружественных отношений с соседними государствами Центральноазиатского региона, наполнение их новым содержанием ярко отражают мечты и чаяния нашего народа.
"В Узбекистане накоплен важный опыт в области управления многонациональным и мультикультурным обществом, вызывающий большой интерес в мире", — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что в республике и впредь будет уделяться особое внимание повышению роли негосударственных организаций, развитию институтов гражданского общества путем усиления гарантий их прав, обеспечению свободы совести каждого гражданина независимо от национальности, языка, религии и социального положения.
"Последовательно продолжим политику, направленную на упрочение дружбы и согласия между живущими в стране представителями разных наций и конфессий", — заверил он.
Напомним, что 30 июля мы объявлен в Узбекистане Днем дружбы народов.