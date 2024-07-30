https://uz.sputniknews.ru/20240730/parij-2024-baxodir-djalolov-pervyy-boy-44983412.html
Париж-2024: узбекский боксер Баходир Джалолов успешно провел первый бой
Париж-2024: узбекский боксер Баходир Джалолов успешно провел первый бой
Sputnik Узбекистан
Представитель сборной республики по боксу завоевал путевку в четвертьфинал, который состоится 2 августа.
2024-07-30T10:49+0500
2024-07-30T10:49+0500
2024-07-30T10:54+0500
узбекистан
спорт
олимпийские игры
париж
бокс
баходир жалолов
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Узбекистанский боксер Баходир Джалолов провел первый бой на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает НОК.В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Джалолов встретился с представителем Норвегии Омаром Шиха и победил его единогласным решением судей — 5:0. В первом и третьем раундах Шиха побывал в нокдауне. 30-летнему Джалолову — действующему олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Азии, который уже выступает в профессионалах, 2 августа предстоит сразиться с Теремоана Теремоана из Австралии. Баходир Джалолов в очередной раз доказал, что находится в хорошей физической форме, добавили в НОК. Напомним, что спортсмены Узбекистана в рамках третьего дня Олимпийских игр 29 июля приняли участие в пяти видах спорта. В четвертый соревновательный день летних Олимпийских игр Париж-2024 делегация Узбекистана примет участие в академической гребле, боксе, дзюдо и футболе.
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париж 2024 бокс баходир джалолов
париж 2024 бокс баходир джалолов
Париж-2024: узбекский боксер Баходир Джалолов успешно провел первый бой
10:49 30.07.2024 (обновлено: 10:54 30.07.2024)
Представитель сборной республики по боксу завоевал путевку в четвертьфинал, который состоится 2 августа.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Узбекистанский боксер Баходир Джалолов провел первый бой на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает
НОК.
В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Джалолов встретился с представителем Норвегии Омаром Шиха и победил его единогласным решением судей — 5:0. В первом и третьем раундах Шиха побывал в нокдауне.
"Представитель сборной Узбекистана по боксу, чемпион летних Олимпийских игр Токио-2020 Баходир Джалолов начал свой путь ко второму чемпионству. В своем первом бою наш соотечественник, сразившийся с норвежцем Омаром Шиха, уверенной победой завоевал путевку в четвертьфинал, который состоится 2 августа", — говорится в сообщении.
30-летнему Джалолову — действующему олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Азии, который уже выступает в профессионалах, 2 августа предстоит сразиться с Теремоана Теремоана из Австралии.
Баходир Джалолов в очередной раз доказал, что находится в хорошей физической форме, добавили в НОК.
Напомним, что спортсмены Узбекистана в рамках третьего дня Олимпийских игр 29 июля приняли участие в пяти видах спорта.
В четвертый соревновательный день летних Олимпийских игр Париж-2024 делегация Узбекистана примет участие в академической гребле, боксе, дзюдо и футболе.