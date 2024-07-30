https://uz.sputniknews.ru/20240730/parij-2024-baxodir-djalolov-pervyy-boy-44983412.html

Париж-2024: узбекский боксер Баходир Джалолов успешно провел первый бой

Париж-2024: узбекский боксер Баходир Джалолов успешно провел первый бой

Sputnik Узбекистан

Представитель сборной республики по боксу завоевал путевку в четвертьфинал, который состоится 2 августа.

2024-07-30T10:49+0500

2024-07-30T10:49+0500

2024-07-30T10:54+0500

узбекистан

спорт

олимпийские игры

париж

бокс

баходир жалолов

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Узбекистанский боксер Баходир Джалолов провел первый бой на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает НОК.В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Джалолов встретился с представителем Норвегии Омаром Шиха и победил его единогласным решением судей — 5:0. В первом и третьем раундах Шиха побывал в нокдауне. 30-летнему Джалолову — действующему олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Азии, который уже выступает в профессионалах, 2 августа предстоит сразиться с Теремоана Теремоана из Австралии. Баходир Джалолов в очередной раз доказал, что находится в хорошей физической форме, добавили в НОК. Напомним, что спортсмены Узбекистана в рамках третьего дня Олимпийских игр 29 июля приняли участие в пяти видах спорта. В четвертый соревновательный день летних Олимпийских игр Париж-2024 делегация Узбекистана примет участие в академической гребле, боксе, дзюдо и футболе.

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