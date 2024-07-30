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Русское оружие: горячий месяц победоносных ударов "Искандера"

Русское оружие: горячий месяц победоносных ударов "Искандера"

Sputnik Узбекистан

Высокоточные ракетные удары ВС России сделали июль по-настоящему адским для живой силы и боевой техники противника на украинском ТВД – на передовой и в тылу.

2024-07-30T17:20+0500

2024-07-30T17:20+0500

2024-07-30T17:20+0500

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Пентагон и НАТО с тревогой анализируют растущую эффективность боевого применения ОТРК "Искандер-М", и отмечают "крупные успехи". Стоимость "уничтоженных активов" НАТО в июле – сотни миллионов долларов, не считая потерь личного состава ВСУ. Западные аналитики объясняют рост потерь многократным увеличением производства ракет ОТРК "Искандер-М". Стратегов альянса беспокоит высокая эффективность разведывательно-ударного контура ВС России. Разумеется, важны количество и качество ракет. Оперативность и точность ударов обеспечивается силами и средствами воздушной, электронной, агентурной разведки. Фронтовая действительность и "формула успеха" ОТРК "Искандер-М" гораздо сложнее.Согласно доктрине НАТО, "Искандер-М" является инструментом формирования "зоны запрета доступа" A2/AD (anti-access and area denial). Силы альянса не могут действовать в радиусе поражения – 500 км – без риска получения "неприемлемого ущерба". Иное дело – "подопытные" украинские войска, которые на практике подтверждают натовскую теорию "запрета". Более дюжины российских бригад с "Искандерами" (даже в неядерном оснащении) делают "A2/AD" страшной реальностью ВСУ и НАТО. Бригадный комплект (12 пусковых установок) позволяет за две минуты нанести удар 24 ракетами (до оперативной перезарядки), залп усиленной бригады – 32 ракеты.Главные преимущества ОТРК "Искандер-М": мобильность, автоматический расчет и ввод полетного задания, скрытность ударов, высокая вероятность поражения целей в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия. "Искандер-М" способен в режиме реального времени получать целеуказания от авиации, разведки, БПЛА, и наносить удары по подвижным объектам со скоростью более 7500 км/час. Ракеты можно перенаправлять в полете. Проникающие, осколочно-фугасные, зажигательные, кассетные и специальные боеголовки массой до 800 кг преодолевают 500 км за четыре минуты и не отклоняются от цели более чем на 1 метр. Комплекс располагает двумя модификациями крылатых и пятью типами аэробаллистических ракет стартовой массой до 3,8 тонны. До начала СВО российская оборонная промышленность ежегодно выпускала по два бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М" (24 пусковые установки) – "зона запрета доступа" постоянно расширяется.Квазибаллистическая демилитаризацияНа украинском ТВД "Искандер-М" практически ежесуточно доказывает боевое превосходство и могущество высокоточным поражением малоразмерных и площадных целей на дальности до 500 километров. Американский журнал Military Watch констатировал: "Месяц крупных успехов "Искандер-М" завершает критическим ударом по бригаде ВСУ: потеряны HIMARS и танки". Ранее в июле ударами ОТРК уничтожены более сотни иностранных специалистов в Харьковской и Одесской областях.В Минобороны РФ 29 июля сообщили об уничтожении ударом "Искандера-М" в районе Новотроицкого (ДНР) реактивной системы залпового огня М270А1 MLRS производства США, машины сопровождения и до 15 боевиков ВСУ – видеозапись прилагается. На временно оккупированной бандеровцами территории ДНР в промзоне Краматорска 26 июля "демилитаризован" склад ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники 56-й бригады ВСУ (уничтожены пусковая установка HIMARS", пять РСЗО "Град", пять танков и 10 бронемашин. Ранее в районе Барвенково групповым ударом "Искандеров" поражены два военных эшелона 41-й бригады противника – уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц натовской бронетехники.Расчет ОТРК "Искандер-М" 25 июля ударил по месту дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, и отправил на встречу с Бандерой 60 солдат 151-й бригады и 40 зарубежных специалистов ВСУ. В этот же день групповым ударом "Искандеров" уничтожены два цеха Харьковского бронетанкового завода. Расчет ОТРК 23 июля одним ударом ликвидировал до 50 иностранных "инструкторов" в городе Дергачи Харьковской области. Ранее, 13 июля двумя ракетами "Искандера" поражен военный эшелон 53-й бригады ВСУ в селе Буды Харьковской области – уничтожено до 120 военнослужащих и 20 единиц бронетехники противника.На временно оккупированной ВСУ части территории ЛНР ударом "Искандер-М" 24 июля уничтожен командный пункт 63-й бригады – вместе с оперативным составом, а также более 300 БПЛА противника. Днем ранее в Новопетровке Николаевской области "Искандером" уничтожен ангар с РСЗО HIMARS – вместе с боекомплектом и расчетом. Там же, в Николаевской области российские расчеты ОТРК "Искандер-М" 23 июля сожгли военный аэродром Вознесенск – инфраструктуру и арсенал авиационных средств поражения.Кадры уничтожения расчетом "Искандера-М" двух пусковых установок ЗРК Patriot в районе города Южное Одесской области Минобороны РФ опубликовало 7 июля. Попутно "демилитаризованы" ангары БПЛА, и до 60 иностранных "специалистов" ВСУ.На фоне разговоров о скорой поставке киевскому режиму первой эскадрильи натовских истребителей F-16, ракеты "Искандер-М" 11 июля в очередной раз прилетели на авиабазу Староконстантинов. Российские "Искандеры" готовы к горячему приему истребителей F-16, это ясно даже аналитикам газеты The Washington Post.Между тем, июльский рекорд установлен на авиабазе Миргород в Полтавской области, где расчеты ОТРК "Искандер-М" групповым ракетным ударом в начале месяца уничтожено сразу семь истребителей Су-27 ВСУ. Видео прилагается. Кроме того, в Полтавской области близ Коптево 6 июля "Искандерами" ликвидированы две пусковые установки С-300 украинской армии – вместе с боевыми расчетами. В селе Стецовка Сумской области расчет ОТРК "Искандер-М" 9 июля нанес удар по колонне ВСУ – уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей и до 65 боевиков-бандеровцев. И все это – неполный "послужной список" ОТРК "Искандер-М" на украинском ТВД в июле 2024 года.Аргументы "Искандеров" чрезвычайно убедительны. Россия уверенно движется к достижению целей СВО, и готова к длительному военному противостоянию с Западом. США и другие страны НАТО еще не вполне осознали, насколько они к такой борьбе не готовы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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