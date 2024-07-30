https://uz.sputniknews.ru/20240730/uzbekistan-tatarstan-transportnoye-mashinostroyeniye-44984814.html

Узбекистан и Татарстан обсудили возможность организации СП в транспортном машиностроении

Узбекистан и Татарстан обсудили возможность организации СП в транспортном машиностроении

Sputnik Узбекистан

Стороны обменялись мнениями по созданию совместных мощностей по производству электропоездов, пассажирских вагонов и вагонов метро.

2024-07-30T11:54+0500

2024-07-30T11:54+0500

2024-07-30T11:54+0500

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татарстан

машиностроение

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Минтранс Узбекистана и руководство Татарстана изучают возможности создания совместных предприятий в транспортном машиностроении, сообщает пресс-служба ведомства.Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Также речь шла о глубокой локализации производственных процессов.Участники встречи договорились продолжить совместную работу по реализации перспективных проектов.

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