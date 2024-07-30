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https://uz.sputniknews.ru/20240730/uzbekistan-tatarstan-transportnoye-mashinostroyeniye-44984814.html
Узбекистан и Татарстан обсудили возможность организации СП в транспортном машиностроении
Узбекистан и Татарстан обсудили возможность организации СП в транспортном машиностроении
Sputnik Узбекистан
Стороны обменялись мнениями по созданию совместных мощностей по производству электропоездов, пассажирских вагонов и вагонов метро.
2024-07-30T11:54+0500
2024-07-30T11:54+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Минтранс Узбекистана и руководство Татарстана изучают возможности создания совместных предприятий в транспортном машиностроении, сообщает пресс-служба ведомства.Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Также речь шла о глубокой локализации производственных процессов.Участники встречи договорились продолжить совместную работу по реализации перспективных проектов.
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узбекистан татарстан сферы сотрудничество
узбекистан татарстан сферы сотрудничество

Узбекистан и Татарстан обсудили возможность организации СП в транспортном машиностроении

11:54 30.07.2024
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном
Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2024
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
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Стороны обменялись мнениями по созданию совместных мощностей по производству электропоездов, пассажирских вагонов и вагонов метро.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Минтранс Узбекистана и руководство Татарстана изучают возможности создания совместных предприятий в транспортном машиностроении, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном
Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2024
Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
"На встрече обсуждались вопросы реализации совместных проектов в области развития транспортного машиностроения. Стороны обменялись мнениями по созданию совместных мощностей по производству электропоездов, пассажирских вагонов и вагонов метро", — говорится в сообщении.
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном
Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2024
Обсуждены перспективы развития транспортного машиностроения в сотрудничестве с Татарстаном
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Также речь шла о глубокой локализации производственных процессов.
Участники встречи договорились продолжить совместную работу по реализации перспективных проектов.
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