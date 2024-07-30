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https://uz.sputniknews.ru/20240730/v-uzbekistane-xotyat-sozdat-vodnyy-kodeks-44990352.html
В Узбекистане хотят создать Водный кодекс
В Узбекистане хотят создать Водный кодекс
Sputnik Узбекистан
Соответствующий законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента.
2024-07-30T18:40+0500
2024-07-30T18:40+0500
узбекистан
вода
кодекс
законодательная палата олий мажлиса
депутаты
законопроект
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты депутаты одобрили концепцию проекта закона "Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба нижней палаты. Водный кодекс призван стать единым правовым документом в сфере воды и водопользования. В законопроекте: Документ включает основные направления международного сотрудничества в сфере водных отношений. По мнению депутатов, Кодекс послужит созданию правовых условий, обеспечивающих рациональное использование, эффективное управление и охрану вод, повысит ответственность поставщиков воды и водопотребителей, упростит процедуру получения разрешений на водопользование. Также с его принятием парламентарии прогнозируют привлечение инвестиций в отрасль и ее технологическую модернизацию.
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узбекистан вода кодекс законопроект парламент
узбекистан вода кодекс законопроект парламент

В Узбекистане хотят создать Водный кодекс

18:40 30.07.2024
© Unsplash/Ilnur manakovПскемский хребет в Узбекистане.
Пскемский хребет в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2024
© Unsplash/Ilnur manakov
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Соответствующий законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты депутаты одобрили концепцию проекта закона "Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба нижней палаты.
Водный кодекс призван стать единым правовым документом в сфере воды и водопользования.
В законопроекте:
уточнены полномочия, обязанности и функции Кабмина, министерств и ведомств, органов местного самоуправления в сфере регулирования водных отношений;
определяется необходимость обеспечения возмещения затрат за поставку воды службой поставки воды, а также рентабельность поставщика воды;
определяются условия внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сфере водного хозяйства;
упрощаются условия выдачи разрешений на водопользование;
предлагается передать на баланс Минводхоза и его территориальных организаций земли водного фонда, в том числе территории естественных водных источников (реки, ручьи, саи, озера, болота и родники).
Документ включает основные направления международного сотрудничества в сфере водных отношений.

"Из проекта Водного кодекса исключены отсылочные нормы и введены нормы прямого действия. Поэтому с принятием Водного кодекса будет отменен ряд постановлений Кабинета Министров и утвержденные ими положения и процедуры", — добавили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По мнению депутатов, Кодекс послужит созданию правовых условий, обеспечивающих рациональное использование, эффективное управление и охрану вод, повысит ответственность поставщиков воды и водопотребителей, упростит процедуру получения разрешений на водопользование.
Также с его принятием парламентарии прогнозируют привлечение инвестиций в отрасль и ее технологическую модернизацию.
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