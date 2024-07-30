https://uz.sputniknews.ru/20240730/v-uzbekistane-xotyat-sozdat-vodnyy-kodeks-44990352.html

В Узбекистане хотят создать Водный кодекс

В Узбекистане хотят создать Водный кодекс

Sputnik Узбекистан

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента.

2024-07-30T18:40+0500

2024-07-30T18:40+0500

2024-07-30T18:40+0500

узбекистан

вода

кодекс

законодательная палата олий мажлиса

депутаты

законопроект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39788622_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f8e11a7acf174430dea75429f2d3886a.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты депутаты одобрили концепцию проекта закона "Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба нижней палаты. Водный кодекс призван стать единым правовым документом в сфере воды и водопользования. В законопроекте: Документ включает основные направления международного сотрудничества в сфере водных отношений. По мнению депутатов, Кодекс послужит созданию правовых условий, обеспечивающих рациональное использование, эффективное управление и охрану вод, повысит ответственность поставщиков воды и водопотребителей, упростит процедуру получения разрешений на водопользование. Также с его принятием парламентарии прогнозируют привлечение инвестиций в отрасль и ее технологическую модернизацию.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан вода кодекс законопроект парламент