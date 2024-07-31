https://uz.sputniknews.ru/20240731/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-avgusta-44999954.html

Что изменится в Узбекистане с 1 августа — подробности

Что изменится в Узбекистане с 1 августа — подробности

Sputnik Узбекистан

С началом последнего летнего месяца в республике вступят в силу изменения в нескольких сферах. Они коснутся оплаты коммунальных услуг, выдачи государственных номерных знаков, а также определения классификации гостиниц

2024-07-31T18:00+0500

2024-07-31T18:00+0500

2024-07-31T18:00+0500

общество

узбекистан

изменения

законодательство

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Узбекистане с 1 августа 2024 года вступит в силу ряд нововведений. В частности, в республике внедрят новую систему биллинга для учета электроэнергии, для районов и городов разработают мастер-планы, изменят порядок регистрации автотранспорта и мотоциклов, высотные здания в сейсмоактивных зонах будут строить с сейсмозащитой. Подробнее — в материале Sputnik Узбекистан. Для районов и городов Узбекистана разработают мастер-планыС 1 августа и до конца года будет поручено выставить на онлайн-торги участки, определенные в соответствии с мастер-планами. Эти земли будут предназначены для строительства жилья, гостиниц, торгово-развлекательных комплексов и других объектов сервиса и инфраструктуры. Внедрят новую систему биллинга для учета электроэнергии Компания "Региональные электрические сети" анонсировала запуск новой системы биллинга для учета электроэнергии, поставляемой населению. Система уже проходит тестирование в Яккасарайском районе Ташкента и с 1 августа 2024 года начнет внедряться по всей стране. Новый механизм требует, чтобы в данных абонентов, помимо имени, фамилии, паспортных данных и номера счета, были указаны кадастровые сведения и количество счетчиков, зарегистрированных на одного потребителя. Также планируется разработка мобильного приложения, которое будет предоставлять информацию о платежах и потреблении электроэнергии. В настоящее время расчеты за электроэнергию осуществляются с помощью биллинговой системы, внедренной в 2012 году. Номерные знаки на авто будут выдавать случайным образомКабмин утвердил изменения в правила дорожного движения и порядок регистрации автотранспорта и мотоциклов. Согласно постановлению, введены новые типы номерных знаков для различных видов мототранспорта. Помимо этого, внесены изменения в систему выдачи государственных регистрационных знаков. По действующей сейчас системе номерные знаки выдаются в возрастающей нумерационной последовательности (кроме "красивых номеров", которые продаются с аукциона). С 1 августа номерные комбинации будут генерироваться на основе случайного подбора в модуле "Государственные номерные знаки" онлайн-системы СБДД. Для автомобилей скорой медицинской помощи предусмотрены специальные номерные знаки серии STY (Shoshlinch Tibbiy Yordam). Эти номера будут доступны, как в обычной версии, так и варианте для электромобилей. Для подачи заявки необходимо предоставить все требуемые документы в электронном виде, а также указать личные данные и номер телефона. На этот номер будет отправлено SMS с суммой платежа за регистрацию авто и платежными реквизитами. Нерезиденты и иностранные компании смогут выбирать номера с желаемыми комбинациями цифр (серии H и M) при условии уплаты повышенной ставки. Стартует изучение платежных систем, маркетплейсов, сервисов такси и доставки С 1 августа Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей начнет проверку 21 вида цифровой деятельности на наличие доминирующего положения и избыточной переговорной силы. Целью регулирования является предотвращение потенциальных нарушений путем установления предварительных правил и условий. Вводится классификация модульных гостиниц Технический комитет по стандартизации при Комитете по туризму утвердил новый классификатор для модульных гостиниц. Документ устанавливает систему категорий для заведений, учитывая такие критерии, как техническое оснащение зданий и номеров, санитарно-гигиенические условия, мебель, инвентарь, общественные пространства и подготовка персонала. Модульные гостиницы разделят на три категории: от базовой (III) до высшей (I). Например, во всех модульных отелях обязательно должен быть Wi-Fi в номерах, а для I категории он также обязателен в общественных зонах. Кроме того, отели высшей категории должны быть оснащены электрогенератором и иметь запас горячей воды. Документ вступит в силу с 19 августа. Высотные здания в сейсмоактивных зонах будут строить с сейсмозащитой С 1 августа 2024 года вводятся новые правила проектирования и строительства объектов III — IV категорий риска в сейсмоактивных зонах, основанные на региональных акселерограммах, которые указывают на силу землетрясений в этих районах.

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