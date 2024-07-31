https://uz.sputniknews.ru/20240731/kak-zaschititsya-ot-vozdeystviya-magnitnyx-bur-44994343.html

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Sputnik Узбекистан

Магнитные бури — проблема людей, организм которых остро реагирует на резкие изменения погоды

2024-07-31T11:23+0500

2024-07-31T11:23+0500

2024-07-31T11:23+0500

инфографика

здоровье

профилактика

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Метеозависимые, крепитесь! Пожалуй, только так можно описать 31 июля и 1 августа. В эти дни по всему миру ожидаются сильнейшие геомагнитные бури силой до 7 баллов.На вопрос "Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?" однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты.Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь метеочувствительные люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Наиболее распространенные симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях могут возникнуть воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.Вместе с тем самое главное — не быть мнительным. Многие с тревогой ожидают приближения магнитных бурь, что в итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения.О том, как же проще перенести эти нелегкие дни, смотрите в памятке Sputnik Узбекистан.

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