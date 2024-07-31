https://uz.sputniknews.ru/20240731/kak-zaschititsya-ot-vozdeystviya-magnitnyx-bur-44994343.html
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Sputnik Узбекистан
Магнитные бури — проблема людей, организм которых остро реагирует на резкие изменения погоды
2024-07-31T11:23+0500
2024-07-31T11:23+0500
2024-07-31T11:23+0500
инфографика
здоровье
профилактика
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Метеозависимые, крепитесь! Пожалуй, только так можно описать 31 июля и 1 августа. В эти дни по всему миру ожидаются сильнейшие геомагнитные бури силой до 7 баллов.На вопрос "Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?" однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты.Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь метеочувствительные люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Наиболее распространенные симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях могут возникнуть воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.Вместе с тем самое главное — не быть мнительным. Многие с тревогой ожидают приближения магнитных бурь, что в итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения.О том, как же проще перенести эти нелегкие дни, смотрите в памятке Sputnik Узбекистан.
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магнитные бури воздействие защита
магнитные бури воздействие защита
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури — проблема людей, организм которых остро реагирует на резкие изменения погоды.
Метеозависимые, крепитесь! Пожалуй, только так можно описать 31 июля и 1 августа. В эти дни по всему миру ожидаются сильнейшие геомагнитные бури силой до 7 баллов.
На вопрос "Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?" однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты.
Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь метеочувствительные люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Наиболее распространенные симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:
скачки артериального давления.
Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях могут возникнуть воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.
Вместе с тем самое главное — не быть мнительным. Многие с тревогой ожидают приближения магнитных бурь, что в итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения.
О том, как же проще перенести эти нелегкие дни, смотрите в памятке Sputnik Узбекистан
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