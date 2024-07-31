https://uz.sputniknews.ru/20240731/parij-2024-turabek-xabibullayev-boks-pobeda-44994955.html

Париж-2024: самый молодой боксер сборной Узбекистана победил олимпийского призера

Париж-2024: самый молодой боксер сборной Узбекистана победил олимпийского призера

Sputnik Узбекистан

Двадцатилетний Турабек Хабибуллаев прошел в следующий этап Олимпийских игр, его четвертьфинальный бой состоится 2 августа

2024-07-31T11:59+0500

2024-07-31T11:59+0500

2024-07-31T11:59+0500

спорт

олимпийские игры

париж

узбекистан

бокс

хасанбой дусматов

победа

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх Париж-2024 самый молодой боксер сборной Узбекистана — 20-летний Турабек Хабибуллаев победил олимпийского призера, сообщает НОК. В поединке 1/8 финала в весе до 80 килограммов он противостоял филиппинскому сопернику и одержал победу единогласным решением судей — 5:0. Это позволило Хабибуллаеву пройти в четвертьфинал соревнований и продолжить борьбу за олимпийские медали. Филиппинский боксер также является серебряным медалистом чемпионата мира 2019 года, он дважды становился призером чемпионата Азии и Азиатских игр. Четвертьфинальный бой Хабибуллаева состоится 2 августа. Он встретится с кубинцем Арленом Лопесом Кардоной. Также в следующий этап прошел еще один узбекистанский боксер — Хасанбой Дусматов. Он одержал верх над Хуаном Лопесом из Пуэрто-Рико. Очередной бой Дусматова также назначен на 2 августа.Столь же результативно свой первый бой завершила представительница женской сборной Узбекистана по боксу Ситора Турдибекова (-57 кг).В пятый соревновательный день летних Олимпийских игр Париж-2024 делегация Узбекистана с 8 спортсменами примет участие в 4 видах спорта: в стрельбе из лука, боксе, дзюдо и академической гребле.

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