https://uz.sputniknews.ru/20240731/putin-subianto-kreml-peregovory-45000896.html

Путин провел переговоры с избранным президентом Индонезии — детали

Путин провел переговоры с избранным президентом Индонезии — детали

Sputnik Узбекистан

Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября. Сейчас он занимает пост министра обороны

2024-07-31T18:30+0500

2024-07-31T18:30+0500

2024-07-31T18:30+0500

в мире

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индонезия

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кремль

переговоры

еаэс

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, который находится с визитом в Москве.Глава РФ лично поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии, пожелав ему всего самого доброго в служении стране и народу.Путин также напомнил, что Москву и Джакарту на протяжении десятилетий связывают очень давние дружеские отношения.Лидер РФ отдельно остановился на торговых связях России и Индонезии. По его словам, они развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое.Он добавил, что рост товарооборота – хорошая тенденция и выразил надежду, что этот тренд продолжится.Кроме того, президент рассказал о готовности России и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, развивать с Индонезией проекты в энергетике.Он добавил, что над этим работает межправительственная комиссия.Кроме того, глава РФ выразил надежду, что договор ЕАЭС и Индонезии о зоне свободной торговли сыграет заметную роль.При этом он акцентировал внимание на том, что рынок ЕАЭС большой и емкий, а рынок Индонезии представляет большой интерес для России.Владимир Путин рассчитывает, что при новом президенте Индонезии Прабово Субианто все запланированное во взаимодействии с РФ сохранится и приобретет новый импульс.В свою очередь избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом своей страны.Он рассказал, что сегодня провел "интенсивные переговоры" с первым заместителем премьер-министра России, а также встречался "со старшими должностными лицами, которые занимаются оборонной политикой".Субианто также обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" перспективы сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам.Избранный глава Индонезии приветствовал открытие генконсульства России на Бали, добавив, что в Джакарте полагают, что Аэрофлот сможет совершать прямые рейсы на остров.Кроме того, Субианто пригласил российскую делегацию на оборонную и промышленную выставку.Прабово Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.

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