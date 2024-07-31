Путин провел переговоры с избранным президентом Индонезии — детали
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с избранным президентом Индонезии П. Субианто
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября. Сейчас он занимает пост министра обороны.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, который находится с визитом в Москве.
Глава РФ лично поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии, пожелав ему всего самого доброго в служении стране и народу.
Путин также напомнил, что Москву и Джакарту на протяжении десятилетий связывают очень давние дружеские отношения.
"С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами", — сказал он.
Лидер РФ отдельно остановился на торговых связях России и Индонезии. По его словам, они развиваются успешно, товарооборот за последние годы увеличился вдвое.
"Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза", — отметил Путин.
Он добавил, что рост товарооборота – хорошая тенденция и выразил надежду, что этот тренд продолжится.
Кроме того, президент рассказал о готовности России и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, развивать с Индонезией проекты в энергетике.
"Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры", — сообщил Путин.
Он добавил, что над этим работает межправительственная комиссия.
Кроме того, глава РФ выразил надежду, что договор ЕАЭС и Индонезии о зоне свободной торговли сыграет заметную роль.
"Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей", — заявил Путин.
При этом он акцентировал внимание на том, что рынок ЕАЭС большой и емкий, а рынок Индонезии представляет большой интерес для России.
Владимир Путин рассчитывает, что при новом президенте Индонезии Прабово Субианто все запланированное во взаимодействии с РФ сохранится и приобретет новый импульс.
"Надеюсь, что все что было задумано, запланировано на российско-индонезийском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс", — отметил он.
В свою очередь избранный президент Индонезии назвал Россию большим другом своей страны.
"Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной", — сказал Субианто.
Он рассказал, что сегодня провел "интенсивные переговоры" с первым заместителем премьер-министра России, а также встречался "со старшими должностными лицами, которые занимаются оборонной политикой".
Субианто также обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" перспективы сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам.
Избранный глава Индонезии приветствовал открытие генконсульства России на Бали, добавив, что в Джакарте полагают, что Аэрофлот сможет совершать прямые рейсы на остров.
Кроме того, Субианто пригласил российскую делегацию на оборонную и промышленную выставку.
Прабово Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.