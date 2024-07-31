Молодые исследователи из Узбекистана проходят обучение в России
17:10 31.07.2024 (обновлено: 17:50 31.07.2024)
© РГГУМолодые исследователи из Узбекистана изучают в России историческую науку
© РГГУ
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"Летний институт" объединил молодых преподавателей и исследователей из 22 стран.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Молодые историки из Узбекистана вместе с коллегами из Армении, Абхазии, Беларуси, Вьетнама, Монголии, Сербии, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, государств БРИКС и других стран проходят двухнедельное обучение в рамках международного проекта "Летний институт", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© РГГУМолодые исследователи из Узбекистана изучают в России историческую науку
Молодые исследователи из Узбекистана изучают в России историческую науку
© РГГУ
Занятия организованы в Российском государственном гуманитарном университете в Москве, а также на базе вузов в Нижнем Новгороде, Пскове и Тюмени.
© РГГУМолодые исследователи из Узбекистана изучают в России историческую науку
Молодые исследователи из Узбекистана изучают в России историческую науку
© РГГУ
Узбекистан представляют ученые из Ташкента, Ургенча и Самарканда, которые вместе с другими участниками проекта изучают и анализируют исторические процессы на евразийском пространстве.
"Программа "Летнего института" насыщенная: лекции, экскурсии, мастер-классы. Уверен, что по итогам обучения мы изучим мировые исторические процессы, а также начнем совместные исследования", — рассказал директор Центра международных образовательных программ СамГУ Сардор Умаров.
Участникам проекта также предстоит написать научные статьи, пройти стажировки в вузах, встретиться с экспертами, лучше узнать культуру и историю России.
"Летний институт"… я считаю, что это тот необходимый инструмент, который должен объединить молодых ученых, историков, гуманитариев стран нашего евразийского пространства, стран нашего Ближнего зарубежья, всех тех государств, которые составляли единое целое на протяжении большей части ХХ столетия и все предыдущие века истории были тесно взаимосвязаны и переплетены между собой. Безусловно, историки этих стран должны чувствовать плечо друг друга, должны смотреть на проблемы, которые перед ними встают, если не с общего, единого, то, как минимум, с очень близких, понятных друг другу научных методологических подходов", — отметил исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов.
Для справки: международный "Летний институт" для преподавателей и исследователей проводится с 2023 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Его цель — сформировать плотную научную коммуникацию между молодыми преподавателями и учеными по всему миру.