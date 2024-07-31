https://uz.sputniknews.ru/20240731/rossiya-letniy-institut-uzbekistan-uchastiye-44999375.html

Молодые исследователи из Узбекистана проходят обучение в России

Молодые исследователи из Узбекистана проходят обучение в России

Sputnik Узбекистан

"Летний институт" объединил молодых преподавателей и исследователей из 22 стран

2024-07-31T17:10+0500

2024-07-31T17:10+0500

2024-07-31T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Молодые историки из Узбекистана вместе с коллегами из Армении, Абхазии, Беларуси, Вьетнама, Монголии, Сербии, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, государств БРИКС и других стран проходят двухнедельное обучение в рамках международного проекта "Летний институт", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Занятия организованы в Российском государственном гуманитарном университете в Москве, а также на базе вузов в Нижнем Новгороде, Пскове и Тюмени.Узбекистан представляют ученые из Ташкента, Ургенча и Самарканда, которые вместе с другими участниками проекта изучают и анализируют исторические процессы на евразийском пространстве.Участникам проекта также предстоит написать научные статьи, пройти стажировки в вузах, встретиться с экспертами, лучше узнать культуру и историю России."Летний институт"… я считаю, что это тот необходимый инструмент, который должен объединить молодых ученых, историков, гуманитариев стран нашего евразийского пространства, стран нашего Ближнего зарубежья, всех тех государств, которые составляли единое целое на протяжении большей части ХХ столетия и все предыдущие века истории были тесно взаимосвязаны и переплетены между собой. Безусловно, историки этих стран должны чувствовать плечо друг друга, должны смотреть на проблемы, которые перед ними встают, если не с общего, единого, то, как минимум, с очень близких, понятных друг другу научных методологических подходов", — отметил исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов. Для справки: международный "Летний институт" для преподавателей и исследователей проводится с 2023 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Его цель — сформировать плотную научную коммуникацию между молодыми преподавателями и учеными по всему миру.

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