https://uz.sputniknews.ru/20240731/tashkent-aeroport-qr-kody-44993722.html

В аэропорту Ташкента появились QR-коды для обратной связи

В аэропорту Ташкента появились QR-коды для обратной связи

Sputnik Узбекистан

Это поможет управляющей компании лучше понять потребности пассажиров и повысить качество предоставляемых им услуг

2024-07-31T09:45+0500

2024-07-31T09:45+0500

2024-07-31T10:24+0500

общество

узбекистан

аэропорт ташкента

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В ташкентском аэропорту появились QR-коды для обратной связи, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Цель — повысить уровень обслуживания пассажиров. Теперь каждый пассажир может оценить работу воздушной гавани и оставить свои предложения, просто отсканировав смартфоном QR-код, пояснили в пресс-службе. Это поможет управляющей компании лучше понять потребности пассажиров и повысить качество предоставляемых услуг в части сервиса, навигации, а также по неавиационной деятельности. Ссылка на анкету также доступна на официальном сайте www.uzairports.com, что позволяет всем желающим оставить свои комментарии, даже находясь за пределами воздушной гавани. Uzbekistan Airports призвала пассажиров активно пользоваться новой системой обратной связи, чтобы совместными усилиями сделать сервис аэропортов более удобным и комфортным.

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