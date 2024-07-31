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https://uz.sputniknews.ru/20240731/tashkent-aeroport-qr-kody-44993722.html
В аэропорту Ташкента появились QR-коды для обратной связи
В аэропорту Ташкента появились QR-коды для обратной связи
Sputnik Узбекистан
Это поможет управляющей компании лучше понять потребности пассажиров и повысить качество предоставляемых им услуг
2024-07-31T09:45+0500
2024-07-31T10:24+0500
общество
узбекистан
аэропорт ташкента
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В ташкентском аэропорту появились QR-коды для обратной связи, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Цель — повысить уровень обслуживания пассажиров. Теперь каждый пассажир может оценить работу воздушной гавани и оставить свои предложения, просто отсканировав смартфоном QR-код, пояснили в пресс-службе. Это поможет управляющей компании лучше понять потребности пассажиров и повысить качество предоставляемых услуг в части сервиса, навигации, а также по неавиационной деятельности. Ссылка на анкету также доступна на официальном сайте www.uzairports.com, что позволяет всем желающим оставить свои комментарии, даже находясь за пределами воздушной гавани. Uzbekistan Airports призвала пассажиров активно пользоваться новой системой обратной связи, чтобы совместными усилиями сделать сервис аэропортов более удобным и комфортным.
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аэропорт ташкент услуги пассажиры
аэропорт ташкент услуги пассажиры

В аэропорту Ташкента появились QR-коды для обратной связи

09:45 31.07.2024 (обновлено: 10:24 31.07.2024)
© Uzbekistan AirportsВ аэропорту Ташкента появились QR-коды для обратной связи
В аэропорту Ташкента появились QR-коды для обратной связи - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2024
© Uzbekistan Airports
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Это поможет управляющей компании лучше понять потребности пассажиров и повысить качество предоставляемых им услуг.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В ташкентском аэропорту появились QR-коды для обратной связи, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Цель — повысить уровень обслуживания пассажиров.
"В рамках инициативы по повышению уровня обслуживания пассажиров Uzbekistan Airports разместила в международном аэропорту "Ташкент" стикеры с QR-кодами для получения обратной связи от пассажиров", — говорится в сообщении.
Теперь каждый пассажир может оценить работу воздушной гавани и оставить свои предложения, просто отсканировав смартфоном QR-код, пояснили в пресс-службе.
Это поможет управляющей компании лучше понять потребности пассажиров и повысить качество предоставляемых услуг в части сервиса, навигации, а также по неавиационной деятельности.
"QR-коды, размещенные на видных местах в залах вылета и прилета столичного аэропорта, направляют пассажиров на краткий опросник, который для удобства разработан на трех языках – узбекском, русском и английском", — говорится в сообщении.
Ссылка на анкету также доступна на официальном сайте www.uzairports.com, что позволяет всем желающим оставить свои комментарии, даже находясь за пределами воздушной гавани.
"В ближайшее время такие QR-коды появятся во всех международных аэропортах Узбекистана".
Uzbekistan Airports призвала пассажиров активно пользоваться новой системой обратной связи, чтобы совместными усилиями сделать сервис аэропортов более удобным и комфортным.
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