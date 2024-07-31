https://uz.sputniknews.ru/20240731/tegeran-ubiystvo-glava-politbyuro-xamas-44996791.html

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Хания — главное

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Хания — главное

Sputnik Узбекистан

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит при атаке на резиденцию в Тегеране, обстоятельства инцидента расследуют

2024-07-31T13:45+0500

2024-07-31T13:45+0500

2024-07-31T14:28+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).По данным агентства, в результате обстрела погиб и один из телохранителей Хании. Обстоятельства инцидента расследуют.Как уточнил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники, Хания погиб при ракетном ударе по месту, где он останавливался на ночь.В официальном заявлении ХАМАС признал гибель главы политбюро, возложив ответственность за случившееся на Израиль. В движении заявили, что нападение произошло после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.Позднее представитель движения ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил РИА Новости, что ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании также лежит на США, оно согласовано с Вашингтоном.В свою очередь представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN после убийства Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". А в Белом доме телеканалу сообщили, что осведомлены о случившемся, и отказались от дальнейших комментариев происшествия.Президент Палестины Махмуд Аббас решительно осудил убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.После убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи собралось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников. Такие заседания созывают при экстренных обстоятельствах.В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством, сообщает РИА Новости.В сообщении МИД РФ для СМИ указано, что в Москве решительно осуждают убийство главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране.Обращает на себя внимание тот факт, что эта атака была осуществлена в период пребывания лидера ХАМАС на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.В российском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз настоятельно призвали все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе и спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию.МИД Турции сообщил, что осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призвав международное сообщество остановить Тель-Авив, пока конфликт не стал региональным.Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании укрепит связь между Ираном, Палестиной и силами сопротивления, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.В политбюро ХАМАС назвали убийство Хании трусливым актом, подчеркнув, что оно не останется без ответа.Ракета, в результате попадания которой погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, была запущена не из Ирана, заявил иранский источник ливанскому телеканалу al-Mayadeen.Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, за все время погибли почти 40 тыс. человек, пострадали более 90 тыс.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Биография Исмаила ХанииГлава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания родился 29 января 1962 года (по другим сведениям – в 1963 году) в Газе, в лагере беженцев аш-Шати, куда его семья перебралась в 1948 году из Ашкелона (Израиль).Среднее образование получил в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе; по некоторым данным, также обучался в школе при Университете Аль-Азхар.В 1987 году окончил Исламский университет в Газе по специальности "арабская литература". В 1983 году, во время учебы в университете, вошел в исламский студенческий блок, связанный с движением "Братья-мусульмане"* (запрещенная в России террористическая организация).В 1985-1986 годах был главой студенческого совета Исламского университета Газы.После окончания университета работал ассистентом преподавателя в Исламском университете в Газе.В 1988 году вступил в Исламское движение сопротивления (ХАМАС). Оно добивалось создания палестинского государства на всей территории, которую занимала Палестина до образования Израиля в 1948 году. Имел тесные связи с шейхом Ахмедом Ясином – основателем и духовным лидером движения.Был арестован несколько раз израильскими властями за участие в восстании против израильской оккупации палестинских территорий. Первый раз в 1987 году сроком на 18 дней за участие в протестах во время первой палестинской интифады, второй раз – в 1988 сроком на шесть месяцев, третий раз – в 1989 году. Оставался в заключении в течение трех лет до депортации в 1992 году в Ливан.Вернулся в Газу в 1993 году после подписания соглашений "Осло", был назначен деканом Исламского университета в Газе, с 1997 года вошел в его попечительский совет.В 1997 году возглавил офис шейха Ахмеда Ясина. Хания оставался близким доверенным лицом духовного лидера до конца жизни Ясина (убит в 2004 году).Благодаря этой должности, а также в условиях ликвидации высокопоставленных представителей движения Израилем в ходе второй палестинской интифады быстро вышел на лидирующие позиции ХАМАС.В марте 2004 года Хания стал одним из руководителей ХАМАС, возглавив деятельность движения в секторе Газа. Получил репутацию "умеренного" исламиста, прагматика и переговорщика. Стал посредником между ХАМАСом и ФАТХ – движением, базирующимся на Западном берегу реки Иордан, являющимся основной политической силой ООП, которая официально представляет интересы палестинцев на международном уровне.В 2005 году Исмаил Хания возглавил список ХАМАС на выборах в Палестинский законодательный совет 25 января 2006 года, где группировка одержала победу над ФАТХ.По результатам голосования председатель ПНА Махмуд Аббас поручил Исмаилу Хании сформировать правительство.В марте 2006 году возглавил палестинское правительство после победы движения ХАМАС на выборах в Палестинскую национальную администрацию. Целью правительства он провозгласил "достижение свободы, независимости и осуществление права беженцев на возвращение".В июне 2007 года был уволен с поста премьер-министра президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в ответ на продолжающиеся кровопролитные столкновения в секторе Газа между активистами ФАТХ и ХАМАС и на силовую акцию со стороны ХАМАС по занятию позиций силовых структур, подчиняющихся главе национальной администрации.Лидеры ХАМАС сочли решение незаконным, в результате Исмаил Хания продолжал исполнять обязанности главы палестинского правительства в секторе Газа до 2014 года, когда передал полномочия главе правительства национального единства ПНА Рами Хамдалле. С октября 2016 года с одобрения Палестинского законодательного совета правительство Хании в Газе было восстановлено.В апреле 2013 года Хания был назначен заместителем председателя политбюро ХАМАС.В мае 2017 году был избран главой политбюро движения ХАМАС, переизбран на должность в августе 2021 года.В январе 2018 года США включили Ханию в список особо опасных международных террористов.В декабре 2019 года покинул сектор Газа. Последние годы жил в добровольном изгнании в Катаре и Турции. Представлял движение ХАМАС на международной арене.Политические взгляды Исмаила Хании полностью исключали возможность признания Государства Израиль. После 2006 года политик занял более умеренные позиции. Выступал за создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Допускал возможность мирного урегулирования с Израилем на условиях его возвращения к границам 1967 года, освобождения всех палестинских заключенных, реализации права на возвращение для палестинских беженцев.Поддерживал нападения на Израиль как метод палестинского сопротивления. Не отвергал возможность посредничества со стороны западных стран в том случае, если были бы в полной мере учтены палестинские интересы. Не признавал соглашения "Осло", подчеркивая, что они не только не привели к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, но и способствовали нарастанию напряженности в отношениях между ведущими палестинскими фракциями.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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