https://uz.sputniknews.ru/20240731/vtoroy-uzbeksko-belorusskiy-jenskiy-biznes-forum-44998291.html

В Ташкенте пройдет второй женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси — дата

В Ташкенте пройдет второй женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси — дата

Sputnik Узбекистан

В программе мероприятия — заседания по семи секциям, встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов двух стран

2024-07-31T14:55+0500

2024-07-31T14:55+0500

2024-07-31T17:52+0500

узбекистан

беларусь

женщины

бизнес-форум

подготовка

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Ташкенте 26-27 августа этого года пройдет второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Подготовку к нему обсудили на заседании оргкомитета в Сенате Олий Мажлиса.Форум направлен на укрепление деловых и экономических связей предпринимательниц Узбекистана и Беларуси, расширение существующих и поиск новых возможностей для сотрудничества, обмен опытом, вовлечение женщин в работу по увеличению товарооборота двух стран. В программе также выставки и встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов Узбекистана и Беларуси. По итогам планируют подписать соглашения о заключении коммерческих контрактов и меморандумы о сотрудничестве. Напомним, что первый женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси прошел 5-6 сентября 2023-го в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой в Минск. По его итогам подписали 42 контракта на $92 млн и 17 меморандумов.

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