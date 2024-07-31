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В Ташкенте пройдет второй женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси — дата
В Ташкенте пройдет второй женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси — дата
Sputnik Узбекистан
В программе мероприятия — заседания по семи секциям, встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов двух стран
2024-07-31T14:55+0500
2024-07-31T14:55+0500
2024-07-31T17:52+0500
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женщины
бизнес-форум
подготовка
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Ташкенте 26-27 августа этого года пройдет второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Подготовку к нему обсудили на заседании оргкомитета в Сенате Олий Мажлиса.Форум направлен на укрепление деловых и экономических связей предпринимательниц Узбекистана и Беларуси, расширение существующих и поиск новых возможностей для сотрудничества, обмен опытом, вовлечение женщин в работу по увеличению товарооборота двух стран. В программе также выставки и встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов Узбекистана и Беларуси. По итогам планируют подписать соглашения о заключении коммерческих контрактов и меморандумы о сотрудничестве. Напомним, что первый женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси прошел 5-6 сентября 2023-го в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой в Минск. По его итогам подписали 42 контракта на $92 млн и 17 меморандумов.
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узбекистан беларусь женщины бизнес-форум
узбекистан беларусь женщины бизнес-форум
В Ташкенте пройдет второй женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси — дата
14:55 31.07.2024 (обновлено: 17:52 31.07.2024)
В программе мероприятия — заседания по семи секциям, встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов двух стран.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
В Ташкенте 26-27 августа этого года пройдет второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Подготовку к нему обсудили на заседании оргкомитета в Сенате Олий Мажлиса.
Форум направлен на укрепление деловых и экономических связей предпринимательниц Узбекистана и Беларуси, расширение существующих и поиск новых возможностей для сотрудничества, обмен опытом, вовлечение женщин в работу по увеличению товарооборота двух стран.
"На втором бизнес-форуме планируется организовать заседания по семи секциям: сфера услуг, электротехническая промышленность, химическая промышленность, легкая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, машиностроение и электроэнергетика, а также "зеленая" энергетика", — говорится в сообщении.
В программе также выставки и встречи в формате B2B и G2B между женщинами-предпринимателями и представителями госорганов Узбекистана и Беларуси.
По итогам планируют подписать соглашения о заключении коммерческих контрактов и меморандумы о сотрудничестве.
Напомним, что первый женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси прошел
5-6 сентября 2023-го в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой в Минск. По его итогам подписали 42 контракта на $92 млн и 17 меморандумов.