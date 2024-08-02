https://uz.sputniknews.ru/20240802/eaeu-elektronnaya-torgovlya-sovfed-ratifikatsiya-protokol-45022816.html
Совфед РФ ратифицировал протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
Совфед РФ ратифицировал протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Документ выделяет в отдельную категорию приобретенные в рамках электронной торговли товары, а также определяет особенности регулирования электронной торговли
2024-08-02T15:35+0500
2024-08-02T15:35+0500
2024-08-02T16:05+0500
россия
совет федерации федерального собрания рф
протокол
еаэс
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_0827c2e0b00ad13e2c355812c42c4643.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые касаются таможенного регулирования товаров электронной торговли, сообщает РИА Новости.Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств-членов ЕАЭС и внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой деятельности.Также протокол предусматривает создание нового института в таможенной сфере — оператора электронной торговли. В числе его ключевых функций — сопровождение товаров, включая обеспечение логистики товара, приобретенного на международной интернет-площадке, а также ответственность перед таможенными органами.Помимо оператора электронной торговли, сочетающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, вводится новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли.Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. При этом оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если таковые предусмотрены национальным законодательством.Как указано в сопроводительных документах к закону, протокол предоставляет каждому государству-члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Также предусмотрена возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, если их ввозят непосредственно физлица.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80cd6192502623355e5d5c8d0299b539.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс электронная торговля
еаэс электронная торговля
Совфед РФ ратифицировал протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
15:35 02.08.2024 (обновлено: 16:05 02.08.2024)
Документ выделяет в отдельную категорию приобретенные в рамках электронной торговли товары, а также определяет особенности ее регулирования.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые касаются таможенного регулирования товаров электронной торговли, сообщает РИА Новости.
Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств-членов ЕАЭС и внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой деятельности.
Также протокол предусматривает создание нового института в таможенной сфере — оператора электронной торговли. В числе его ключевых функций — сопровождение товаров, включая обеспечение логистики товара, приобретенного на международной интернет-площадке, а также ответственность перед таможенными органами.
Помимо оператора электронной торговли, сочетающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, вводится новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли.
Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. При этом оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если таковые предусмотрены национальным законодательством.
Как указано в сопроводительных документах к закону, протокол предоставляет каждому государству-члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Также предусмотрена возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, если их ввозят непосредственно физлица.