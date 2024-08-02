https://uz.sputniknews.ru/20240802/eaeu-elektronnaya-torgovlya-sovfed-ratifikatsiya-protokol-45022816.html

Совфед РФ ратифицировал протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС

Совфед РФ ратифицировал протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Документ выделяет в отдельную категорию приобретенные в рамках электронной торговли товары, а также определяет особенности регулирования электронной торговли

2024-08-02T15:35+0500

2024-08-02T15:35+0500

2024-08-02T16:05+0500

россия

совет федерации федерального собрания рф

протокол

еаэс

торговля

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые касаются таможенного регулирования товаров электронной торговли, сообщает РИА Новости.Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств-членов ЕАЭС и внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой деятельности.Также протокол предусматривает создание нового института в таможенной сфере — оператора электронной торговли. В числе его ключевых функций — сопровождение товаров, включая обеспечение логистики товара, приобретенного на международной интернет-площадке, а также ответственность перед таможенными органами.Помимо оператора электронной торговли, сочетающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, вводится новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли.Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. При этом оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если таковые предусмотрены национальным законодательством.Как указано в сопроводительных документах к закону, протокол предоставляет каждому государству-члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Также предусмотрена возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, если их ввозят непосредственно физлица.

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