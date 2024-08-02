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Куда пойти на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте
Куда пойти на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Романтика просмотра кино под открытым небом, фотовыставка о настоящей дружбе и яркое танцевальное шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
2024-08-02T19:10+0500
2024-08-02T19:10+0500
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Суббота, 3 августаКинотеатр под открытым небомЖители столицы могут посмотреть такие фильмы, как "Книга джунглей" и "Планета обезьян. Новое царство" на свежем воздухе в одном из самых живописных мест Ташкента.Ярмарка локальных брендов "Тепло"Более 60 представителей локальных брендов представят одежду, украшения, аксессуары для дома, косметику, сувениры, детские игрушки и многое другое на ярмарке в FoodMall Tashkent.Фотовыставка "Взгляд дружбы"Экспозиция, посвященная Дню дружбы народов, включает около 100 фотографий, которые демонстрируют образ жизни, культуру и традиции различных национальностей, проживающих в Узбекистане.Воскресенье, 4 августаВыставка керамикиВ Большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоится персональная выставка керамики Бахтиёра Усарова под названием "Поиск". Посетители увидят более 160 уникальных изделий - вазы, ляганы, пиалы и многое другое.Вечеринка в паркеГостей ждет шоу-программа с аниматорами и выступление звездной группы Oybek и Nigora, а также DJ Safronov и MС Jenya Black.Танцуют все!В Dream Park пройдет зажигательное танцевальное шоу в стиле корейского k-pop.
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ташкент выходные куда сходить
ташкент выходные куда сходить

Куда пойти на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте

19:10 02.08.2024
© Foto : Агентство культурного наследия Узбекистана Фотовыставка "Взгляд дружбы"
Фотовыставка Взгляд дружбы - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
© Foto : Агентство культурного наследия Узбекистана
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Романтика просмотра кино под открытым небом, фотовыставка о настоящей дружбе и яркое танцевальное шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Суббота, 3 августа
Кинотеатр под открытым небом
Жители столицы могут посмотреть такие фильмы, как "Книга джунглей" и "Планета обезьян. Новое царство" на свежем воздухе в одном из самых живописных мест Ташкента.
Время: 20.00, 22.00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−37-40
Ярмарка локальных брендов "Тепло"
Более 60 представителей локальных брендов представят одежду, украшения, аксессуары для дома, косметику, сувениры, детские игрушки и многое другое на ярмарке в FoodMall Tashkent.
Время: с 16.00 до 23.00
Место: FoodMall Tashkent
Вход свободный
Фотовыставка "Взгляд дружбы"
Экспозиция, посвященная Дню дружбы народов, включает около 100 фотографий, которые демонстрируют образ жизни, культуру и традиции различных национальностей, проживающих в Узбекистане.
Время: с 10.00 до 17.00
Место: Ташкентский дом фотографии
Вход свободный
Воскресенье, 4 августа
Выставка керамики
В Большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоится персональная выставка керамики Бахтиёра Усарова под названием "Поиск". Посетители увидят более 160 уникальных изделий - вазы, ляганы, пиалы и многое другое.
Время: 10.00
Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Вечеринка в парке
Гостей ждет шоу-программа с аниматорами и выступление звездной группы Oybek и Nigora, а также DJ Safronov и MС Jenya Black.
Время: 19.30
Место: Milliy bog'
Вход свободный
Танцуют все!
В Dream Park пройдет зажигательное танцевальное шоу в стиле корейского k-pop.
Время: 18.00
Место: Dream Park
Вход свободный
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