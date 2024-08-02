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Куда пойти на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Романтика просмотра кино под открытым небом, фотовыставка о настоящей дружбе и яркое танцевальное шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

2024-08-02T19:10+0500

2024-08-02T19:10+0500

2024-08-02T19:10+0500

ташкент

выходные

афиша на выходные

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Суббота, 3 августаКинотеатр под открытым небомЖители столицы могут посмотреть такие фильмы, как "Книга джунглей" и "Планета обезьян. Новое царство" на свежем воздухе в одном из самых живописных мест Ташкента.Ярмарка локальных брендов "Тепло"Более 60 представителей локальных брендов представят одежду, украшения, аксессуары для дома, косметику, сувениры, детские игрушки и многое другое на ярмарке в FoodMall Tashkent.Фотовыставка "Взгляд дружбы"Экспозиция, посвященная Дню дружбы народов, включает около 100 фотографий, которые демонстрируют образ жизни, культуру и традиции различных национальностей, проживающих в Узбекистане.Воскресенье, 4 августаВыставка керамикиВ Большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоится персональная выставка керамики Бахтиёра Усарова под названием "Поиск". Посетители увидят более 160 уникальных изделий - вазы, ляганы, пиалы и многое другое.Вечеринка в паркеГостей ждет шоу-программа с аниматорами и выступление звездной группы Oybek и Nigora, а также DJ Safronov и MС Jenya Black.Танцуют все!В Dream Park пройдет зажигательное танцевальное шоу в стиле корейского k-pop.

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