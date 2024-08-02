Российские специалисты проводят в Узбекистане тренинги для акушеров-гинекологов
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаРоссийские специалисты проводят в Узбекистане тренинги для акушеров-гинекологов
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
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Пятидневные занятия с использованием медицинских симуляторов организованы в рамках сотрудничества крупнейших профильных медучреждений двух стран.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские медики обучают коллег в Узбекистане современным технологиям по снижению материнской и младенческой смертности, сообщает пресс-служба Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка РУз.
Пятидневные занятия организованы в рамках сотрудничества крупнейших профильных медучреждений двух стран.
Тридцать участников разделили на группы: акушеры-гинекологи, неонатологи, руководители медучреждений.
"Современные технологии, направленные на снижение материнской и младенческой смертности, изучают в эти дни специалисты Узбекистана на тренинге с участием экспертов крупнейшего национального акушерско-гинекологического учреждения России — ФГБУ "НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова", — говорится в сообщении.
В процессе обучения используют медицинские симуляторы, в том числе при отработке правильного алгоритма действий мультидисциплинарной команды специалистов.
"Главное направление в медицине обеих стран сегодня – поэтапный переход от "ремонтной медицины" к профилактической, всестороннее развитие в обществе направления на здоровый образ жизни. И постоянное повышение квалификации медицинских работников в этом является одной из главных составляющих", — отметил и.о. министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров.
По словам руководителя отдела образовательных симуляционных технологий в медицине Центра им. В.И. Кулакова, д.м.н Елизаветы Хаматхановой, проект таких международных тренингов стартовал с 2011 года и, начавшись с сотрудничества 10 стран, сегодня распространяется уже на 44.
"И, конечно же, в этой работе мы особое внимание уделяем странам СНГ, в частности Узбекистану...Эти страны всегда будут в приоритете, для них выделяется больше квот для обучения в Москве, и также, выезжая, мы планируем охват большого количества участников тренингов", — отметила она.
Обучение для специалистов системы охраны материнства и детства из столицы и областей республики продлится до 3 августа.
Акушеры-гинекологи из Узбекистана также получат возможность обучаться в международном симуляционном центре на базе российской клиники, что позволит масштабировать процесс постоянного распространения новых знаний и методик.