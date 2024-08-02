https://uz.sputniknews.ru/20240802/rossiyskie-spetsialisty-provodyat-v-uzbekistane-treningi-dlya-akusherov-ginekologov-45023442.html

Российские специалисты проводят в Узбекистане тренинги для акушеров-гинекологов

Российские специалисты проводят в Узбекистане тренинги для акушеров-гинекологов

Sputnik Узбекистан

Пятидневные занятия организованы в рамках сотрудничества крупнейших профильных медучреждений двух стран.

2024-08-02T16:50+0500

2024-08-02T16:50+0500

2024-08-02T16:50+0500

узбекистан

россия

медицина

сотрудничество

тренинг

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские медики обучают коллег в Узбекистане современным технологиям по снижению материнской и младенческой смертности, сообщает пресс-служба Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка РУз.Пятидневные занятия организованы в рамках сотрудничества крупнейших профильных медучреждений двух стран.Тридцать участников разделили на группы: акушеры-гинекологи, неонатологи, руководители медучреждений.В процессе обучения используют медицинские симуляторы, в том числе при отработке правильного алгоритма действий мультидисциплинарной команды специалистов.По словам руководителя отдела образовательных симуляционных технологий в медицине Центра им. В.И. Кулакова, д.м.н Елизаветы Хаматхановой, проект таких международных тренингов стартовал с 2011 года и, начавшись с сотрудничества 10 стран, сегодня распространяется уже на 44.Обучение для специалистов системы охраны материнства и детства из столицы и областей республики продлится до 3 августа.Акушеры-гинекологи из Узбекистана также получат возможность обучаться в международном симуляционном центре на базе российской клиники, что позволит масштабировать процесс постоянного распространения новых знаний и методик.

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