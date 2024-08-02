https://uz.sputniknews.ru/20240802/shaxrizabz-slet-molodej-45019478.html

В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"

В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"

Sputnik Узбекистан

Организаторы призывают участников продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма

2024-08-02T10:59+0500

2024-08-02T10:59+0500

2024-08-02T10:59+0500

узбекистан

шахрисабз

молодежь

экология

туризм

мероприятие

общество

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 8-13 августа этого года пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!", сообщает пресс-служба Минэкологии. Торжественная церемония открытия слета состоится 9 августа в комплексе "Аксарай" в городе Шахрисабз.Слет объединит более 1 000 местных и зарубежных молодых участников. Организаторы, в числе которых также Комитет по туризму, администрация Кашкадарьинской области, ряд министерств и ведомств, призвали молодых людей продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма. В рамках мероприятия пройдут конкурсы, плоггинг, презентации экологических и туристических проектов, день чтения, спортивные соревнования по национальным видам спорта, мастер классы по организации бизнеса для молодежи и изготовлению изделий ручной работы, культурно-развлекательные мероприятия и встречи с деятелями искусства.

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