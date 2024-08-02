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В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"
В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"
Sputnik Узбекистан
Организаторы призывают участников продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма
2024-08-02T10:59+0500
2024-08-02T10:59+0500
2024-08-02T10:59+0500
узбекистан
шахрисабз
молодежь
экология
туризм
мероприятие
общество
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 8-13 августа этого года пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!", сообщает пресс-служба Минэкологии. Торжественная церемония открытия слета состоится 9 августа в комплексе "Аксарай" в городе Шахрисабз.Слет объединит более 1 000 местных и зарубежных молодых участников. Организаторы, в числе которых также Комитет по туризму, администрация Кашкадарьинской области, ряд министерств и ведомств, призвали молодых людей продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма. В рамках мероприятия пройдут конкурсы, плоггинг, презентации экологических и туристических проектов, день чтения, спортивные соревнования по национальным видам спорта, мастер классы по организации бизнеса для молодежи и изготовлению изделий ручной работы, культурно-развлекательные мероприятия и встречи с деятелями искусства.
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узбекистан молодежь мероприятия
узбекистан молодежь мероприятия
В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"
Организаторы призывают участников продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 8-13 августа этого года пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!", сообщает
пресс-служба Минэкологии.
"Его целью является повышение активности молодежи в экологической и социально-экономической сферах, широкое вовлечение ее в сферу туризма, реализация перспективных идей и проектов в области экологии и туризма", — говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия слета состоится 9 августа в комплексе "Аксарай" в городе Шахрисабз.
Слет объединит более 1 000 местных и зарубежных молодых участников.
Организаторы, в числе которых также Комитет по туризму, администрация Кашкадарьинской области, ряд министерств и ведомств, призвали молодых людей продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма.
В рамках мероприятия пройдут конкурсы, плоггинг, презентации экологических и туристических проектов, день чтения, спортивные соревнования по национальным видам спорта, мастер классы по организации бизнеса для молодежи и изготовлению изделий ручной работы, культурно-развлекательные мероприятия и встречи с деятелями искусства.