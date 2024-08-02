Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240802/shaxrizabz-slet-molodej-45019478.html
В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"
В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"
Sputnik Узбекистан
Организаторы призывают участников продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма
2024-08-02T10:59+0500
2024-08-02T10:59+0500
узбекистан
шахрисабз
молодежь
экология
туризм
мероприятие
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1a/43612701_0:370:2730:1906_1920x0_80_0_0_7516c7a74efc6ecf131c99282e2fee33.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 8-13 августа этого года пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!", сообщает пресс-служба Минэкологии. Торжественная церемония открытия слета состоится 9 августа в комплексе "Аксарай" в городе Шахрисабз.Слет объединит более 1 000 местных и зарубежных молодых участников. Организаторы, в числе которых также Комитет по туризму, администрация Кашкадарьинской области, ряд министерств и ведомств, призвали молодых людей продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма. В рамках мероприятия пройдут конкурсы, плоггинг, презентации экологических и туристических проектов, день чтения, спортивные соревнования по национальным видам спорта, мастер классы по организации бизнеса для молодежи и изготовлению изделий ручной работы, культурно-развлекательные мероприятия и встречи с деятелями искусства.
узбекистан
шахрисабз
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1a/43612701_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16347091711d383f476870453732e5c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан молодежь мероприятия
узбекистан молодежь мероприятия

В Шахризабзе пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!"

10:59 02.08.2024
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяШахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году
Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
© Sputnik/Анна Желиховская
Подписаться
Организаторы призывают участников продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 8-13 августа этого года пройдет III Международный слет "Молодежь – создатели будущего!", сообщает пресс-служба Минэкологии.
"Его целью является повышение активности молодежи в экологической и социально-экономической сферах, широкое вовлечение ее в сферу туризма, реализация перспективных идей и проектов в области экологии и туризма", — говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия слета состоится 9 августа в комплексе "Аксарай" в городе Шахрисабз.
Слет объединит более 1 000 местных и зарубежных молодых участников.
Организаторы, в числе которых также Комитет по туризму, администрация Кашкадарьинской области, ряд министерств и ведомств, призвали молодых людей продемонстрировать свою активность в области экологии и туризма.
В рамках мероприятия пройдут конкурсы, плоггинг, презентации экологических и туристических проектов, день чтения, спортивные соревнования по национальным видам спорта, мастер классы по организации бизнеса для молодежи и изготовлению изделий ручной работы, культурно-развлекательные мероприятия и встречи с деятелями искусства.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0