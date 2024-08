https://uz.sputniknews.ru/20240802/svo-f-16--poslednee-vundervaffe-pered-kapitulyatsiey-kievskogo-rejima-45018596.html

СВО: F-16 – последнее "вундерваффе" перед капитуляцией киевского режима

Sputnik Узбекистан

Медийно-эпатажное появление на Украине истребителей F-16 не изменит целей, стратегии и хода российской спецоперации

Поставки Киеву американских ракет "воздух – воздух" средней дальности (до 180 км) не ослабят доминирования Вооруженных сил РФ в небе и на земле. Поражение ВСУ и НАТО неизбежно."Первая партия долгожданных самолетов F-16 прибыла на Украину", – сообщили 31 августа официальные источники в США и Европе. Эскадрилья истребителей F-16 передана киевскому режиму из состава ВВС Дании и Нидерландов. Это событие медийно "подогрели" агентства Bloomberg, Reuters, а также западные издания The Hill, The War Zone, Businessinsider. Представители ВСУ молчат. За исключением фото темного силуэта самолета над львовской Ратушей, файлов объективного контроля нет.Агентство Bloomberg обозначило перспективную цель поставок "вундерваффе" – "нарастить потенциал, позволяющий ослабить превосходство России в воздухе". Однако Дания обещала ВСУ всего 19 самолетов F-16, Нидерланды – 24 истребителя. Во "втором эшелоне" – Бельгия и Норвегия, которые намерены передать киевскому режиму в общей сложности 37 самолетов. Несколько десятков натовских подержанных истребителей вряд ли смогут ослабить превосходство ВКС России. Неслучайно киевский режим просил у США 300 самолетов F-16. Заметим, в ходе СВО уничтожены более 630 украинских истребителей МиГ-29, Су-27 и бомбардировщиков Су-24.Специалисты сомневаются, смогут ли натовские истребители "спрятаться" на украинских аэродромах так, чтобы по ним не прилетело в первые же дни августа. Ранее в Киеве заявили, что из-за могущества российской ПВО украинские F-16 будут летать вдали от линии фронта. Следовательно, практически ничем не помешают атакующим самолетам ВКС России. Высока вероятность, что F-16 последуют по пути поставленных США танков Abrams. Скорее всего, "соколы" ВСУ останутся лишь "средством психологической и моральной поддержки украинцев".Неочевидна способность летчиков ВСУ выполнять боевые задачи на F-16 – после одного года подготовки на Западе, по данным Washington Post, подготовлены всего шесть украинских летчиков, что объективно сокращает количество ежедневных вылетов F-16, вне зависимости от количества самолетов. Утечка информации из минобороны Румынии свидетельствует: из 50 украинских курсантов в итоге обучения лишь трое оказались готовы к самостоятельным полетам. В отчете подчеркнуты небрежное отношение к учебе, нежелание изучать английский язык (на котором основано все управление, включая надписи в кабине F-16), падение спортивных показателей авиаторов ВСУ из-за набора веса и чрезмерного употребления алкоголя. Квалификация зависит и от вооружения F-16.Невероятные точки базированияНе исключая заведомо опасное для НАТО размещение украинской эскадрильи F-16 на приграничных аэродромах Польши и Румынии, можно рассмотреть несколько западно-украинских аэродромов базирования (гражданских и военных) – Ужгород, Мукачево, Ивано-Франковск Луцк, Львов, Городок, Стрый. Список неполный, советское наследие "холодной войны" на Украине значительно. Аэродромную инфраструктуру "переориентировать" на прием-отправку F-16 не так сложно. Проблематично защитить самолеты на земле от российских ракетных ударов, которые регулярно неоднократно испытывали на себе аэродромы ВСУ в Староконстантинове, Миргороде, Калинове, Ивано-Франковске. Вооруженные силы РФ методично уничтожают важные объекты в глубоком оперативном тылу ВСУ.Не меньшую проблему для Украины представляет сложность обслуживания F-16 квалифицированными инженерами и техниками – узкими специалистами по двигателям, топливу, авионике. В связи с этим "горячие головы" на Западе рассматривают возможность и целесообразность использования F-16 "в невооруженной конфигурации" с авиабазы в соседней стране, с посадкой на Украине для вооружения и дозаправки перед завершением миссии. Затем – обратный путь в соседнюю страну. Якобы такое решение обеспечит относительную безопасность самолетов, и баланс на грани эскалации, которая беспокоит Вашингтон и основных его союзников по НАТО. Обсуждается базирование украинских F-16 в Молдове, которая в этом случае сильно рискует. Россия неоднократно заявляла, что нанесет удары по любым аэродромам за пределами Украины, если с них будут совершать боевые вылеты украинские F-16.Перспективы боевого примененияПо информации The Wall Street Journal, США вооружат украинские самолеты F-16 передовыми ракетами "воздух – воздух". Речь идет об управляемых ракетах малой дальности (до 20 км) AIM-9X Sidewinder образца 2003 года и средней дальности (до 180 км) – AMRAAM AIM-120 образца 1991 года. Первая ракета может пригодится украинским истребителям только для отражения ракетных ударов России в глубоком тылу ВСУ. Вторая – дальностью до 180 км – все же заметно проигрывает в гипотетической дуэльной ситуации российской гиперзвуковой ракете "воздух – воздух" Р-37М с гарантированной дальностью поражения 300 км. И это без учета интегрированных возможностей мобильных зенитных ракетных систем ЗРС С-400 (на земле).Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хеккер ранее объяснил, почему F-16 на украинском ТВД не станет "серебряной пулей", и не позволит завоевать превосходство в воздухе. Главная причина – эффективная российская система противовоздушной и противоракетной обороны, которая угрожает даже американским "невидимкам" 5-го поколения.На случай, если кто-то в Пентагоне и НАТО мечтает вооружить истребители ВСУ американскими крылатыми ракетами типа AGM-158 дальностью более 1000 км, в России проводится третий этап учения нестратегических ядерных сил. Напомню, тактическое ядерное оружие характеризуется мощностью боеголовок до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте, и дальностью поражения до 5500 км. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, подразделения ВКС России сегодня отрабатывают получение специальных боеприпасов, снаряжение ракет-носителей и авиационных средств поражения, выход (вылет) в назначенные (позиционные) районы. В этом учении видится материализованная неотвратимость возмездия организаторам прокси-войны с Россией.В зоне СВО противник на всех направлениях отступает под ударами российских войск. Передача киевскому режиму натовских истребителей и американских ракет не меняет целей, стратегии, и хода российской спецоперации. Лишь гарантирует гибель более 300 тысяч солдат украинской армии – ежегодно. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

