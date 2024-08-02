https://uz.sputniknews.ru/20240802/tashkent-kanaly-vodoxranilischa-proverka-kachestvo-voda-45021293.html

В каналах Ташкента и водохранилищах Ташобласти проверили качество воды

В каналах Ташкента и водохранилищах Ташобласти проверили качество воды

Sputnik Узбекистан

Пробы поверхностных вод проанализировали на содержание химических загрязнителей.

2024-08-02T13:10+0500

2024-08-02T13:10+0500

2024-08-02T13:10+0500

узбекистан

ташкент

вода

загрязнение воды

узгидромет

проверка

каналы

водохранилище

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Узгидромет сделал отбор и проанализировал пробы поверхностных вод в каналах Ташкента и водохранилищ в столичной области, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты исследовали содержание химических загрязнителей по индексу загрязнения воды (ИЗВ) в каналах Бозсу, Анхор, Бурджар, Салар, Карасу, а также в Чарвакском и Туябугузском водохранилищах. В результате выяснилось, что из пяти ташкентских каналов, в трех — умеренно загрязненная вода, в двух — загрязненная:Из двух водохранилищ чистая вода лишь в одном. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) используют для комплексной оценки качества поверхностных вод. Он позволяет не только сравнивать качество воды в разных водоемах, но и оценивать его временную и пространственную динамику.

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