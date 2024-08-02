В каналах Ташкента и водохранилищах Ташобласти проверили качество воды
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Пробы поверхностных вод проанализировали на содержание химических загрязнителей.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Узгидромет сделал отбор и проанализировал пробы поверхностных вод в каналах Ташкента и водохранилищ в столичной области, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты исследовали содержание химических загрязнителей по индексу загрязнения воды (ИЗВ) в каналах Бозсу, Анхор, Бурджар, Салар, Карасу, а также в Чарвакском и Туябугузском водохранилищах.
В результате выяснилось, что из пяти ташкентских каналов, в трех — умеренно загрязненная вода, в двух — загрязненная:
канал Бозсу — район Телевышка. Качество воды III класса — умеренно загрязненная вода (ИЗВ - 1,25);
канал Анхор — ниже Малой Кольцевой дороги. Качество воды III класса — умеренно загрязненная вода (ИЗВ - 1,37);
канал Бурджар – район парка Magiccity. Качество воды III класса — умеренно загрязненная вода (ИЗВ - 1,39);
канал Салар — ниже Экопарка. Качество воды IV класса — загрязненная вода (ИЗВ - 3,11);
канал Карасу — район парка Фурката. Качество воды IV класса — загрязненная вода (ИЗВ - 2,72).
Из двух водохранилищ чистая вода лишь в одном.
Чарвакское водохранилище в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Качество воды II класса — чистая вода (ИЗВ- 0,46);
Тюябугузское водохранилище в Ташкентской области, в среднем течении реки Ахангаран. Качество воды III класса — умеренно загрязненная вода (ИЗВ- 1,63).
"По сравнению с прошлой неделей качество воды в каналах Бозсу, Анхор, Бурджар, Тюябугузском и Чарвакском водохранилищах не претерпело существенных изменений, за исключением каналов Салар и Карасу, где качество воды ухудшилось и перешло из III класса умеренно загрязненных вод в IV класс — загрязненных вод", — говорится в сообщении Узгидромета.
Индекс загрязнения воды (ИЗВ) используют для комплексной оценки качества поверхностных вод. Он позволяет не только сравнивать качество воды в разных водоемах, но и оценивать его временную и пространственную динамику.