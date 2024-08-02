В Узбекистане пройдет III Международный скульптурный симпозиум
© Анна ЖелиховскаяУникальные скульптуры из мрамора создали в Ташкенте мастера из разных стран
© Анна Желиховская
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Предстоящее мероприятие соберет молодых и профессиональных скульпторов, для них организуют поездки по туристическим и природным объектам республики.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. III Международный скульптурный симпозиум "Ташкент – 2024" пройдет с 10 августа по 10 сентября этого года, сообщает пресс-служба Минэкологии.
На заседании рабочей группы речь шла о задачах, связанных с его организацией.
© Пресс-служба МинэкологииОбсужден процесс подготовки к Международному скульптурному симпозиуму
Обсужден процесс подготовки к Международному скульптурному симпозиуму
© Пресс-служба Минэкологии
© Пресс-служба МинэкологииОбсуждена подготовка к Международному скульптурному симпозиуму
Обсуждена подготовка к Международному скульптурному симпозиуму
© Пресс-служба Минэкологии
Как отмечалось, традиционный Международный скульптурный симпозиум направлен на открытие в республике новых объектов для посещения, а созданные в его рамках скульптурные произведения способствуют повышению культурной и туристической привлекательности Узбекистана.
Неслучайно участники предыдущих скульптурных симпозиумов — известные зарубежные скульпторы, увидев, насколько стремительно развивается этот вид искусства в республике, выразили желание посетить мероприятие и в этом году.
Члены рабочей группы обсудили работу, которую предстоит проделать ряду министерств, ведомств, а также хокимиятам Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей, чтобы обеспечить высокий уровень проведения III Международного скульптурного симпозиума.
Предстоящее мероприятие соберет молодых и профессиональных скульпторов. Для них планируют организовать поездки по туристическим и природным объектам республики.