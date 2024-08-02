https://uz.sputniknews.ru/20240802/uzbekistan-mejdunarodnyy-skulpturnyy-simpozium-45025103.html

В Узбекистане пройдет III Международный скульптурный симпозиум

В Узбекистане пройдет III Международный скульптурный симпозиум

Sputnik Узбекистан

Предстоящее мероприятие станет площадкой для молодых и профессиональных скульпторов, для которых будут организованы поездки по туристическим и природным объектам республики.

2024-08-02T18:10+0500

2024-08-02T18:10+0500

2024-08-02T18:10+0500

узбекистан

ташкент

скульптура

симпозиум

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. III Международный скульптурный симпозиум "Ташкент – 2024" пройдет с 10 августа по 10 сентября этого года, сообщает пресс-служба Минэкологии. На заседании рабочей группы речь шла о задачах, связанных с его организацией. Как отмечалось, традиционный Международный скульптурный симпозиум направлен на открытие в республике новых объектов для посещения, а созданные в его рамках скульптурные произведения способствуют повышению культурной и туристической привлекательности Узбекистана. Неслучайно участники предыдущих скульптурных симпозиумов — известные зарубежные скульпторы, увидев, насколько стремительно развивается этот вид искусства в республике, выразили желание посетить мероприятие и в этом году. Члены рабочей группы обсудили работу, которую предстоит проделать ряду министерств, ведомств, а также хокимиятам Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей, чтобы обеспечить высокий уровень проведения III Международного скульптурного симпозиума. Предстоящее мероприятие соберет молодых и профессиональных скульпторов. Для них планируют организовать поездки по туристическим и природным объектам республики.

узбекистан

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