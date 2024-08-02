Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240802/uzbekistan-mejdunarodnyy-skulpturnyy-simpozium-45025103.html
В Узбекистане пройдет III Международный скульптурный симпозиум
В Узбекистане пройдет III Международный скульптурный симпозиум
Sputnik Узбекистан
Предстоящее мероприятие станет площадкой для молодых и профессиональных скульпторов, для которых будут организованы поездки по туристическим и природным объектам республики.
2024-08-02T18:10+0500
2024-08-02T18:10+0500
узбекистан
ташкент
скульптура
симпозиум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1e/39480006_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_af76ff1849bb2a2fb95d4d651752e7da.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. III Международный скульптурный симпозиум "Ташкент – 2024" пройдет с 10 августа по 10 сентября этого года, сообщает пресс-служба Минэкологии. На заседании рабочей группы речь шла о задачах, связанных с его организацией. Как отмечалось, традиционный Международный скульптурный симпозиум направлен на открытие в республике новых объектов для посещения, а созданные в его рамках скульптурные произведения способствуют повышению культурной и туристической привлекательности Узбекистана. Неслучайно участники предыдущих скульптурных симпозиумов — известные зарубежные скульпторы, увидев, насколько стремительно развивается этот вид искусства в республике, выразили желание посетить мероприятие и в этом году. Члены рабочей группы обсудили работу, которую предстоит проделать ряду министерств, ведомств, а также хокимиятам Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей, чтобы обеспечить высокий уровень проведения III Международного скульптурного симпозиума. Предстоящее мероприятие соберет молодых и профессиональных скульпторов. Для них планируют организовать поездки по туристическим и природным объектам республики.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1e/39480006_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cd682666341de6718f8815f68be8ce6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан скульптура симпозиум
узбекистан скульптура симпозиум

В Узбекистане пройдет III Международный скульптурный симпозиум

18:10 02.08.2024
© Анна ЖелиховскаяУникальные скульптуры из мрамора создали в Ташкенте мастера из разных стран
Уникальные скульптуры из мрамора создали в Ташкенте мастера из разных стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
© Анна Желиховская
Подписаться
Предстоящее мероприятие соберет молодых и профессиональных скульпторов, для них организуют поездки по туристическим и природным объектам республики.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. III Международный скульптурный симпозиум "Ташкент – 2024" пройдет с 10 августа по 10 сентября этого года, сообщает пресс-служба Минэкологии.
На заседании рабочей группы речь шла о задачах, связанных с его организацией.
© Пресс-служба МинэкологииОбсужден процесс подготовки к Международному скульптурному симпозиуму
Обсужден процесс подготовки к Международному скульптурному симпозиуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Обсужден процесс подготовки к Международному скульптурному симпозиуму
© Пресс-служба Минэкологии
© Пресс-служба МинэкологииОбсуждена подготовка к Международному скульптурному симпозиуму
Обсуждена подготовка к Международному скульптурному симпозиуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Обсуждена подготовка к Международному скульптурному симпозиуму
© Пресс-служба Минэкологии
Как отмечалось, традиционный Международный скульптурный симпозиум направлен на открытие в республике новых объектов для посещения, а созданные в его рамках скульптурные произведения способствуют повышению культурной и туристической привлекательности Узбекистана.
Неслучайно участники предыдущих скульптурных симпозиумов — известные зарубежные скульпторы, увидев, насколько стремительно развивается этот вид искусства в республике, выразили желание посетить мероприятие и в этом году.
Члены рабочей группы обсудили работу, которую предстоит проделать ряду министерств, ведомств, а также хокимиятам Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей, чтобы обеспечить высокий уровень проведения III Международного скульптурного симпозиума.
Предстоящее мероприятие соберет молодых и профессиональных скульпторов. Для них планируют организовать поездки по туристическим и природным объектам республики.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0