https://uz.sputniknews.ru/20240803/kashkadarinskaya-oblast-proyekt-fistashki-plantatsiya-45029347.html

В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации

В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации

Sputnik Узбекистан

Свои предложения по созданию проекта озвучил представитель иранской компании, посетивший узбекский регион

2024-08-03T12:22+0500

2024-08-03T12:22+0500

2024-08-03T12:22+0500

узбекистан

фисташки

кашкадарьинская область

иран

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации, сообщает ИА "Дунё".Для этого Дехканабадский район посетил иранский специалист по фисташкам и представил свои предложения. В ходе визита прошла встреча с хокимом Дехканабадского района Шерзодом Шокировым, на которой обсудили вопросы реализации здесь проекта создания фисташковых плантаций.Кроме того, иранский инвестор посетил плантацию фисташек, заложенную местным бизнесменом, ознакомился с созданным на этой территории проектом. Согласно программе визита, запланированы двусторонние встречи иранской стороны с администрацией Кашкадарьинской области и руководством лесного хозяйства Дехканабадского района.

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