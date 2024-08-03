https://uz.sputniknews.ru/20240803/kashkadarinskaya-oblast-proyekt-fistashki-plantatsiya-45029347.html
В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации
В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации
Sputnik Узбекистан
Свои предложения по созданию проекта озвучил представитель иранской компании, посетивший узбекский регион
2024-08-03T12:22+0500
2024-08-03T12:22+0500
2024-08-03T12:22+0500
узбекистан
фисташки
кашкадарьинская область
иран
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации, сообщает ИА "Дунё".Для этого Дехканабадский район посетил иранский специалист по фисташкам и представил свои предложения. В ходе визита прошла встреча с хокимом Дехканабадского района Шерзодом Шокировым, на которой обсудили вопросы реализации здесь проекта создания фисташковых плантаций.Кроме того, иранский инвестор посетил плантацию фисташек, заложенную местным бизнесменом, ознакомился с созданным на этой территории проектом. Согласно программе визита, запланированы двусторонние встречи иранской стороны с администрацией Кашкадарьинской области и руководством лесного хозяйства Дехканабадского района.
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кашкадарьинская область проект фисташковая плантация иран компания
кашкадарьинская область проект фисташковая плантация иран компания
В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации
Свои предложения по созданию проекта озвучил представитель иранской компании, посетивший узбекский регион.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik
. В Кашкадарьинской области обсудили проект создания фисташковой плантации, сообщает ИА "Дунё"
.
Для этого Дехканабадский район посетил иранский специалист по фисташкам и представил свои предложения.
В ходе визита прошла встреча с хокимом Дехканабадского района Шерзодом Шокировым, на которой обсудили вопросы реализации здесь проекта создания фисташковых плантаций.
Кроме того, иранский инвестор посетил плантацию фисташек, заложенную местным бизнесменом, ознакомился с созданным на этой территории проектом.
Согласно программе визита, запланированы двусторонние встречи иранской стороны с администрацией Кашкадарьинской области и руководством лесного хозяйства Дехканабадского района.