https://uz.sputniknews.ru/20240803/mirziyoyev-pozdravleniye-jeleznodorojnik-prazdnik-45026938.html

"Мастера своего дела": Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником

"Мастера своего дела": Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником

Sputnik Узбекистан

День работников железнодорожного транспорта отмечается в Узбекистане каждое первое воскресенье августа

2024-08-03T10:02+0500

2024-08-03T10:02+0500

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узбекистан

железнодорожник

праздник

президент

поздравление

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. "Занятые в этой системе рабочие и служащие, строители и инженеры, машинисты и проводники, ветераны сферы – настоящие мастера своего дела, и мы высоко ценим ваши заслуги в повышении экономического потенциала Нового Узбекистана, качества жизни нашего народа", - отмечается в поздравлении президента РУз. Подчеркивается, что в нынешнем году были сданы в эксплуатацию новая железнодорожная линия Шават – Караузяк, связавшая Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область, великолепный мост через Амударью для поездов и автомобилей.За прошедший период электрифицировано более 3 тысяч километров железных дорог. Ускоренно продолжается работа по электрификации железнодорожных сетей Бухара – Ургенч – Хива и Мискин – Нукус.Сегодня открываются новые горизонты для повышения международного транспортного и транзитного потенциала страны. Это ярко подтверждает начало практической работы по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, имеющей стратегическое значение.Как подчеркнул глава государства, предстоит осуществить огромную работу по развитию железнодорожного транспорта, увеличению видов и улучшению качества предоставляемых услуг, строительству важных современных объектов коммуникации."В свою очередь создание еще более благоприятных условий для развития сферы, всесторонняя поддержка вашего почетного, важного труда и впредь будут находиться в центре внимания нашего государства и общества", - подчеркивается в поздравлении.

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шавкат мирзиёев железнодорожник поздравление день работников железнодорожного транспорта узбекистан первое воскресенье август