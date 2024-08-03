"Мастера своего дела": Мирзиёев поздравил железнодорожников с праздником
10:02 03.08.2024 (обновлено: 10:27 03.08.2024)
© пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
© пресс-служба президента Узбекистана
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День работников железнодорожного транспорта отмечается в Узбекистане каждое первое воскресенье августа.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. "Занятые в этой системе рабочие и служащие, строители и инженеры, машинисты и проводники, ветераны сферы – настоящие мастера своего дела, и мы высоко ценим ваши заслуги в повышении экономического потенциала Нового Узбекистана, качества жизни нашего народа", - отмечается в поздравлении президента РУз.
"От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником – Днем работников железнодорожного транспорта, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в нынешнем году были сданы в эксплуатацию новая железнодорожная линия Шават – Караузяк, связавшая Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область, великолепный мост через Амударью для поездов и автомобилей.
За прошедший период электрифицировано более 3 тысяч километров железных дорог. Ускоренно продолжается работа по электрификации железнодорожных сетей Бухара – Ургенч – Хива и Мискин – Нукус.
Презентация нового поезда "Афросиаб" в Ташкенте. Архивное фото
"Наряду с этим растет количество электропоездов "Афросиаб", курсирующих между столицей и такими историческими городами, как Самарканд, Бухара, Карши. В продолжение этой работы мы в будущем наладим движение высокоскоростных поездов по направлениям Ташкент – Бухара – Хива и Ташкент – Чирчик – Ходжикент", - говорится в поздравлении.
Сегодня открываются новые горизонты для повышения международного транспортного и транзитного потенциала страны. Это ярко подтверждает начало практической работы по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, имеющей стратегическое значение.
Как подчеркнул глава государства, предстоит осуществить огромную работу по развитию железнодорожного транспорта, увеличению видов и улучшению качества предоставляемых услуг, строительству важных современных объектов коммуникации.
"Убежден, что обладающие знаниями и опытом работники железнодорожной сферы, трудясь с еще большей самоотдачей, внесут достойный вклад в дальнейшее повышение потенциала железнодорожной отрасли страны", - говорится в сообщении.
"В свою очередь создание еще более благоприятных условий для развития сферы, всесторонняя поддержка вашего почетного, важного труда и впредь будут находиться в центре внимания нашего государства и общества", - подчеркивается в поздравлении.