https://uz.sputniknews.ru/20240803/prezident-uzbekistan-klimaticheskiy-sovet-45030824.html

При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет

При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет

Sputnik Узбекистан

Это будет высший консультативный орган по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата

2024-08-03T14:18+0500

2024-08-03T14:18+0500

2024-08-03T14:18+0500

узбекистан

президент

климат

указ

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. При президенте Узбекистана создается Климатический совет, сообщает Минюст РУз. Принят соответствующий указ главы государства.Одной из основных задач совета является мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств, исходящих из Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения.Согласно указу, Национальный центр зеленой трансформации и адаптации к изменению климата переименован в Национальный центр по изменению климата (Климатический центр).В целях повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований в стране в Центральноазиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) будет создан Климатический научный форум (резиденция, Климатическая резиденция).

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президент узбекистан климатический совет высший консультативный орган смягчение последствия адаптация изменение климат