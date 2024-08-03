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https://uz.sputniknews.ru/20240803/prezident-uzbekistan-klimaticheskiy-sovet-45030824.html
При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет
При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет
Sputnik Узбекистан
Это будет высший консультативный орган по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата
2024-08-03T14:18+0500
2024-08-03T14:18+0500
узбекистан
президент
климат
указ
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. При президенте Узбекистана создается Климатический совет, сообщает Минюст РУз. Принят соответствующий указ главы государства.Одной из основных задач совета является мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств, исходящих из Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения.Согласно указу, Национальный центр зеленой трансформации и адаптации к изменению климата переименован в Национальный центр по изменению климата (Климатический центр).В целях повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований в стране в Центральноазиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) будет создан Климатический научный форум (резиденция, Климатическая резиденция).
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президент узбекистан климатический совет высший консультативный орган смягчение последствия адаптация изменение климат
президент узбекистан климатический совет высший консультативный орган смягчение последствия адаптация изменение климат

При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет

14:18 03.08.2024
© архив Зиновия НовицкогоДно Аральского моря. Иллюстративное фото
Дно Аральского моря. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
© архив Зиновия Новицкого
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Это будет высший консультативный орган по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. При президенте Узбекистана создается Климатический совет, сообщает Минюст РУз. Принят соответствующий указ главы государства.
Одной из основных задач совета является мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств, исходящих из Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения.
Согласно указу, Национальный центр зеленой трансформации и адаптации к изменению климата переименован в Национальный центр по изменению климата (Климатический центр).
В целях повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований в стране в Центральноазиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) будет создан Климатический научный форум (резиденция, Климатическая резиденция).
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