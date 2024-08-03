https://uz.sputniknews.ru/20240803/stend-uzbekistan-vystavka-islam-torgovlya-turizm-malayziya-45031535.html

Стенд Узбекистана представлен на выставке исламской торговли и туризма в Малайзии

Стенд Узбекистана представлен на выставке исламской торговли и туризма в Малайзии

Sputnik Узбекистан

В ней принимают участие более 300 представителей туристических компаний, производителей сельхозпродукции, халяльной пищевой продукции, одежды из более чем 20 стран

2024-08-03T15:22+0500

2024-08-03T15:22+0500

2024-08-03T15:22+0500

узбекистан

малайзия

паломничество

туризм

выставка

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Национальный стенд Узбекистана организовали на Международной выставке исламской торговли и туризма (IITTE) в малайзийском городе Малакке, сообщает ИА "Дунё".Здесь подробно рассказывают о паломническом туризме в Узбекистане, халяльных продуктах питания, керамике и швейных изделиях "Made in Uzbekistan".Выставка организована впервые. В ней принимают участие более 300 представителей туристических компаний, производителей сельхозпродукции, халяльной пищевой продукции, одежды из более чем 20 зарубежных стран - России, Узбекистана, Египта, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Турции, Китая и других.Ожидается, что выставку посетят более 50 000 человек.На национальном стенде представлены такие туристические программы, как "Паломнический туризм", "Историко-культурный туризм", "Гастрономический туризм", "Умра+", "Зимний туризм".Также организована выставка-продажа предметов прикладного искусства, легкой промышленности и изделий из шелка членов ассоциации "Хунарманд".В целях демонстрации потенциала узбекского гастрономического туризма в рамках выставки были приготовлены и поданы на стол национальные блюда - плов и шашлыки.Выставка продлится до 4 августа.

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