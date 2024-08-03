СВО: на Украине неожиданно отреагировали на успехи России
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Conversation.
"Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года", — говорится в сообщении.
В статье отмечается, что развитие конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина. К тому времени, как в январе 2025 года в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.
Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.
Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.
Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.