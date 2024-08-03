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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240803/svo-ukraine-reaktsiya-uspex-russia-45031910.html
СВО: на Украине неожиданно отреагировали на успехи России
СВО: на Украине неожиданно отреагировали на успехи России
Sputnik Узбекистан
В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого
2024-08-03T16:13+0500
2024-08-03T16:13+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
сво
всу
переговоры
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Conversation. В статье отмечается, что развитие конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина. К тому времени, как в январе 2025 года в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание. Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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украина реакция успех россия киевский режим переговоры конфликт
украина реакция успех россия киевский режим переговоры конфликт

СВО: на Украине неожиданно отреагировали на успехи России

16:13 03.08.2024
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Вид на площадь Независимости в Киеве. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Conversation.

"Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года", — говорится в сообщении.

В статье отмечается, что развитие конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина. К тому времени, как в январе 2025 года в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.

Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.
Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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