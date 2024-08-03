https://uz.sputniknews.ru/20240803/svo-ukraine-reaktsiya-uspex-russia-45031910.html

СВО: на Украине неожиданно отреагировали на успехи России

СВО: на Украине неожиданно отреагировали на успехи России

Sputnik Узбекистан

В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого

2024-08-03T16:13+0500

2024-08-03T16:13+0500

2024-08-03T16:13+0500

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сво

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переговоры

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Conversation. В статье отмечается, что развитие конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина. К тому времени, как в январе 2025 года в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание. Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

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