https://uz.sputniknews.ru/20240803/tashkentskaya-oblast-uluchsheniye-gazosnabjeniye-naseleniye-45032085.html
В Ташкентской области улучшат газоснабжение населения
В Ташкентской области улучшат газоснабжение населения
Sputnik Узбекистан
Для улучшения снабжения населения природным газом направили 9 миллиардов сумов
2024-08-03T17:09+0500
2024-08-03T17:09+0500
2024-08-03T17:24+0500
ташкентская область
природный газ
строительство
махалля
население
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. На улучшение газоснабжения населения природным газом в Янгиюльском, Ташкентском, Зангиатинском, Бекабадском, Юкоричирчикском, Паркентском и Букинском районах Ташобласти области выделено 9 млрд бумов, сообщает областная администрация.Строительно-монтажные работы проведут в 22 махаллях вышеназванных районов.Кроме того, появилась возможность бесперебойного снабжения абонентов в осенне-зимний период дополнительными баллонами со сжиженным газом.
ташкентская область
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ташкентская область улучшение газоснабжение население природный газ
ташкентская область улучшение газоснабжение население природный газ
В Ташкентской области улучшат газоснабжение населения
17:09 03.08.2024 (обновлено: 17:24 03.08.2024)
Для улучшения снабжения населения природным газом направили 9 миллиардов сумов.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik
. На улучшение газоснабжения населения природным газом в Янгиюльском, Ташкентском, Зангиатинском, Бекабадском, Юкоричирчикском, Паркентском и Букинском районах Ташобласти области выделено 9 млрд бумов, сообщает областная администрация
.
Строительно-монтажные работы проведут в 22 махаллях вышеназванных районов.
"Ожидается, что в результате улучшится снабжение природным газом в 13 тысячах 276 домовладениях. Ведутся работы по строительству 19,6 км газопроводов, по установке 2 штук газораспределительных пунктов, реконструкция 9-километрового участка газопроводов", - говорится в сообщении.
Кроме того, появилась возможность бесперебойного снабжения абонентов в осенне-зимний период дополнительными баллонами со сжиженным газом.