https://uz.sputniknews.ru/20240803/tashkentskaya-oblast-uluchsheniye-gazosnabjeniye-naseleniye-45032085.html

В Ташкентской области улучшат газоснабжение населения

В Ташкентской области улучшат газоснабжение населения

Sputnik Узбекистан

Для улучшения снабжения населения природным газом направили 9 миллиардов сумов

2024-08-03T17:09+0500

2024-08-03T17:09+0500

2024-08-03T17:24+0500

ташкентская область

природный газ

строительство

махалля

население

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. На улучшение газоснабжения населения природным газом в Янгиюльском, Ташкентском, Зангиатинском, Бекабадском, Юкоричирчикском, Паркентском и Букинском районах Ташобласти области выделено 9 млрд бумов, сообщает областная администрация.Строительно-монтажные работы проведут в 22 махаллях вышеназванных районов.Кроме того, появилась возможность бесперебойного снабжения абонентов в осенне-зимний период дополнительными баллонами со сжиженным газом.

ташкентская область

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ташкентская область улучшение газоснабжение население природный газ