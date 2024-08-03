https://uz.sputniknews.ru/20240803/uslugi-sferye-podorojaniye-uzbekistan-infografika-45030521.html

Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане?

Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане?

Sputnik Узбекистан

За январь – апрель 2024 года уровень инфляции в секторе потребления достиг 104,9%

2024-08-03T13:37+0500

2024-08-03T13:37+0500

2024-08-03T13:37+0500

инфографика

узбекистан

оплата коммунальных платежей

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Лидером по росту индекса потребительских цен в Узбекистане за 7 месяцев текущего года оказалась сфера жилищных и коммунальных услуг. Инфляция в данной области увеличилась на 135,8%.Самый меньший показатель роста цен отмечен в области информации и связи, где ИПЦ составил всего 98,2%.Благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную, масложировую, молочную и другие виды продукции, сводный ИПЦ за 7 месяцев вырос незначительно, на 96,3%.В годовом выражении к июлю 2023 года индекс потребительских цен составил 110,47%, что на 2,85% ниже, чем за тот же период прошлого года. Тогда показатель ИПЦ к июлю 2022 года достиг 113,32%.Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.

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