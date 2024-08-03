https://uz.sputniknews.ru/20240803/uslugi-sferye-podorojaniye-uzbekistan-infografika-45030521.html
Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане?
Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане?
Sputnik Узбекистан
За январь – апрель 2024 года уровень инфляции в секторе потребления достиг 104,9%
2024-08-03T13:37+0500
2024-08-03T13:37+0500
2024-08-03T13:37+0500
инфографика
узбекистан
оплата коммунальных платежей
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Лидером по росту индекса потребительских цен в Узбекистане за 7 месяцев текущего года оказалась сфера жилищных и коммунальных услуг. Инфляция в данной области увеличилась на 135,8%.Самый меньший показатель роста цен отмечен в области информации и связи, где ИПЦ составил всего 98,2%.Благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную, масложировую, молочную и другие виды продукции, сводный ИПЦ за 7 месяцев вырос незначительно, на 96,3%.В годовом выражении к июлю 2023 года индекс потребительских цен составил 110,47%, что на 2,85% ниже, чем за тот же период прошлого года. Тогда показатель ИПЦ к июлю 2022 года достиг 113,32%.Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.
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услуги подорожание узбекистан январь апрель 2024 год инфляция сектор потребление
услуги подорожание узбекистан январь апрель 2024 год инфляция сектор потребление
Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане?
За январь – апрель 2024 года уровень инфляции в секторе потребления достиг 104,9%.
Лидером по росту индекса потребительских цен в Узбекистане за 7 месяцев текущего года оказалась сфера жилищных и коммунальных услуг. Инфляция в данной области увеличилась на 135,8%.
Самый меньший показатель роста цен отмечен в области информации и связи, где ИПЦ составил всего 98,2%.
Благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную, масложировую, молочную и другие виды продукции, сводный ИПЦ за 7 месяцев вырос незначительно, на 96,3%.
В годовом выражении к июлю 2023 года индекс потребительских цен составил 110,47%, что на 2,85% ниже, чем за тот же период прошлого года. Тогда показатель ИПЦ к июлю 2022 года достиг 113,32%.
Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан
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