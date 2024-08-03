https://uz.sputniknews.ru/20240803/uzbekistanye-rabota-jenschina-postradavshaya-nasiliye-45032597.html

В Узбекистане могут обязать принимать на работу женщин, пострадавших от насилия

В Узбекистане могут обязать принимать на работу женщин, пострадавших от насилия

Sputnik Узбекистан

Министерство занятости и трудовых отношений разработало законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О занятости населения"

2024-08-03T18:01+0500

2024-08-03T18:01+0500

2024-08-03T18:01+0500

узбекистан

законопроект

женщины

насилие

работа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/05/38576490_250:390:3072:1977_1920x0_80_0_0_2048b1af733efe1ab3501d0facef79a7.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Узбекистане могут обязать принимать на работу женщин, пострадавших от насилия, сообщает Norma.Проект закона размещен для общественного обсуждения на портале СОВАЗ до 16 августа.Документ предусматривает наложение социальной обязанности на работодателей принимать на работу женщин, пострадавших от угнетения и насилия, при наличии у них соответствующих знаний и навыков на основе обращения в государственные органы и организации."В частности, предлагается ввести нормы, определяющие ответственность работодателей, необоснованно отказывающихся принимать на работу женщин, пострадавших от притеснений и насилия, направленных на работу местными органами по труду на основании направления на основании заявления центров социальной службы "Инсон", при наличии вакантных рабочих мест", - говорится в сообщении.Кроме того, вводится порядок включения женщин, обладающих соответствующими знаниями и навыками, пострадавших от притеснений и насилия, список которых представлен в местные органы труда на основании заявления центров "Инсон" без их заявления в категории лиц, которые будут поставлены на учет в местных органах труда в качестве лиц, ищущих работу.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан работа женщина насилие министерство занятости и трудовых отношений законопроект закон