https://uz.sputniknews.ru/20240804/okolo-800-tysyach-ukraintsev-prizyvnogo-vozrasta-skryvayutsya-ot-mobilizatsii-rasskazali-v-rade-45039180.html
Около 800 тысяч украинцев призывного возраста скрываются от мобилизации, рассказали в Раде
Около 800 тысяч украинцев призывного возраста скрываются от мобилизации, рассказали в Раде
Sputnik Узбекистан
В настоящее время Верховная рада Украины работает над запретом мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.
2024-08-04T17:45+0500
2024-08-04T17:45+0500
2024-08-04T17:46+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху. Об этом пишет РИА Новости.Издание опубликовало интервью с Наталухой, в котором говорится о проблемах украинской экономики в условиях всеобщей мобилизации.Как сообщают журналисты, украинские военкоматы "предпочитают" устраивать облавы на промышленные производства, где сотрудники вынуждены физически присутствовать на рабочем месте.Вместе с тем, Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Впоследствии в Одесском областном военкомате заявили, что мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, но для этого они должны иметь за плечами срочную службу, военную кафедру и владеть воинской специальностью. Как пояснили в военкомате, если ранее таких мужчин спасал статус "ограниченно годен", теперь, после его упразднения, ничто не мешает их мобилизации в ряды ВСУ.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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верховная рада мобилизация мужчины призывного возраста закон зеленский армия
верховная рада мобилизация мужчины призывного возраста закон зеленский армия
Около 800 тысяч украинцев призывного возраста скрываются от мобилизации, рассказали в Раде
17:45 04.08.2024 (обновлено: 17:46 04.08.2024)
В настоящее время Верховная рада Украины работает над запретом мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik
. Около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху. Об этом пишет РИА Новости
.
Издание опубликовало интервью с Наталухой, в котором говорится о проблемах украинской экономики в условиях всеобщей мобилизации.
"Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу, которую оплачивают наличными, заявил Наталуха", – говорится в статье Financial Times.
Как сообщают журналисты, украинские военкоматы "предпочитают" устраивать облавы на промышленные производства, где сотрудники вынуждены физически присутствовать на рабочем месте.
Вместе с тем, Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
"Сейчас в комитете наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих (в возрасте от 18 до 25 лет - ред.) военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение", - заявил Костенко.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Впоследствии в Одесском областном военкомате заявили, что мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, но для этого они должны иметь за плечами срочную службу, военную кафедру и владеть воинской специальностью. Как пояснили в военкомате, если ранее таких мужчин спасал статус "ограниченно годен", теперь, после его упразднения, ничто не мешает их мобилизации в ряды ВСУ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.