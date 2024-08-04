https://uz.sputniknews.ru/20240804/okolo-800-tysyach-ukraintsev-prizyvnogo-vozrasta-skryvayutsya-ot-mobilizatsii-rasskazali-v-rade-45039180.html

Около 800 тысяч украинцев призывного возраста скрываются от мобилизации, рассказали в Раде

Около 800 тысяч украинцев призывного возраста скрываются от мобилизации, рассказали в Раде

Sputnik Узбекистан

В настоящее время Верховная рада Украины работает над запретом мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

2024-08-04T17:45+0500

2024-08-04T17:45+0500

2024-08-04T17:46+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху. Об этом пишет РИА Новости.Издание опубликовало интервью с Наталухой, в котором говорится о проблемах украинской экономики в условиях всеобщей мобилизации.Как сообщают журналисты, украинские военкоматы "предпочитают" устраивать облавы на промышленные производства, где сотрудники вынуждены физически присутствовать на рабочем месте.Вместе с тем, Верховная рада Украины работает над законопроектом, запрещающим мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Впоследствии в Одесском областном военкомате заявили, что мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, но для этого они должны иметь за плечами срочную службу, военную кафедру и владеть воинской специальностью. Как пояснили в военкомате, если ранее таких мужчин спасал статус "ограниченно годен", теперь, после его упразднения, ничто не мешает их мобилизации в ряды ВСУ.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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