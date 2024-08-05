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https://uz.sputniknews.ru/20240805/parij-2024-dusmatov-mulladjonov-boks-vyxod-final-45041701.html
Париж 2024: два боксера из Узбекистана вышли в финал
Париж 2024: два боксера из Узбекистана вышли в финал
Sputnik Узбекистан
Хасанбой Дусматов и Лазизбек Муллоджанов успешно провели полуфинальные поединки
2024-08-05T09:44+0500
2024-08-05T09:55+0500
спорт
олимпийские игры
париж
бокс
хасанбой дусматов
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекские боксеры Хасанбой Дусматов и Лазизбек Мулложонов вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает НОК. В полуфинале Дусматов вышел на ринг против представителя Кабо-Верде Давида де Пины и одержал победу с явным преимуществом. Также в число финалистов летних Олимпийских игр Париж-2024 вошел призер чемпионата мира по боксу Лазизбек Мулложонов. В полуфинале спортсмен провел бой против представителя Таджикистана, чемпиона Азиатских игр Давлата Болтаева и решил его в свою пользу, гарантировав себе как минимум серебряную медаль. В финале, который пройдет 9 августа, он сразится с кубинским боксером Альфонсо Домингесом, чемпионом мира 2021 года и вице-чемпионом мира 2023 года, бронзовым призером Игр в Токио-2020, защищающим честь Азербайджана. Сегодня в рамках летних ОИ Париж-2024 стартуют соревнования по спортивной борьбе. За сборную Узбекистана выступит греко-римский борец Ислом Бахромов в весе до 60 кг.
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париж 2024 боксеры узбекистан хасанбой дусматов
париж 2024 боксеры узбекистан хасанбой дусматов

Париж 2024: два боксера из Узбекистана вышли в финал

09:44 05.08.2024 (обновлено: 09:55 05.08.2024)
© НОКХасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2024
© НОК
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Хасанбой Дусматов и Лазизбек Мулложонов успешно провели полуфинальные поединки.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекские боксеры Хасанбой Дусматов и Лазизбек Мулложонов вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает НОК.
© НОКХасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2024
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
© НОК
"Хасанбой Дусматов — чемпион летних Олимпийских игр Рио-2016 по боксу, во второй раз в своей спортивной карьере пробился в финал Олимпиады", — говорится в сообщении.
В полуфинале Дусматов вышел на ринг против представителя Кабо-Верде Давида де Пины и одержал победу с явным преимуществом.
© НОКХасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2024
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
© НОК
Также в число финалистов летних Олимпийских игр Париж-2024 вошел призер чемпионата мира по боксу Лазизбек Мулложонов.
© НОКЛазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2024
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
© НОК
В полуфинале спортсмен провел бой против представителя Таджикистана, чемпиона Азиатских игр Давлата Болтаева и решил его в свою пользу, гарантировав себе как минимум серебряную медаль.
© НОКЛазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2024
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
© НОК
© НОКЛазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2024
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
© НОК
В финале, который пройдет 9 августа, он сразится с кубинским боксером Альфонсо Домингесом, чемпионом мира 2021 года и вице-чемпионом мира 2023 года, бронзовым призером Игр в Токио-2020, защищающим честь Азербайджана.
Сегодня в рамках летних ОИ Париж-2024 стартуют соревнования по спортивной борьбе. За сборную Узбекистана выступит греко-римский борец Ислом Бахромов в весе до 60 кг.
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