Париж 2024: два боксера из Узбекистана вышли в финал
09:44 05.08.2024 (обновлено: 09:55 05.08.2024)
© НОКХасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
© НОК
Подписаться
Хасанбой Дусматов и Лазизбек Мулложонов успешно провели полуфинальные поединки.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекские боксеры Хасанбой Дусматов и Лазизбек Мулложонов вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает НОК.
© НОКХасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
© НОК
"Хасанбой Дусматов — чемпион летних Олимпийских игр Рио-2016 по боксу, во второй раз в своей спортивной карьере пробился в финал Олимпиады", — говорится в сообщении.
В полуфинале Дусматов вышел на ринг против представителя Кабо-Верде Давида де Пины и одержал победу с явным преимуществом.
© НОКХасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр
© НОК
Также в число финалистов летних Олимпийских игр Париж-2024 вошел призер чемпионата мира по боксу Лазизбек Мулложонов.
© НОКЛазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
© НОК
В полуфинале спортсмен провел бой против представителя Таджикистана, чемпиона Азиатских игр Давлата Болтаева и решил его в свою пользу, гарантировав себе как минимум серебряную медаль.
© НОКЛазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
© НОК
© НОКЛазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок
© НОК
В финале, который пройдет 9 августа, он сразится с кубинским боксером Альфонсо Домингесом, чемпионом мира 2021 года и вице-чемпионом мира 2023 года, бронзовым призером Игр в Токио-2020, защищающим честь Азербайджана.
Сегодня в рамках летних ОИ Париж-2024 стартуют соревнования по спортивной борьбе. За сборную Узбекистана выступит греко-римский борец Ислом Бахромов в весе до 60 кг.