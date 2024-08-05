https://uz.sputniknews.ru/20240805/parij-2024-dusmatov-mulladjonov-boks-vyxod-final-45041701.html

Париж 2024: два боксера из Узбекистана вышли в финал

Париж 2024: два боксера из Узбекистана вышли в финал

Sputnik Узбекистан

Хасанбой Дусматов и Лазизбек Муллоджанов успешно провели полуфинальные поединки

2024-08-05T09:44+0500

2024-08-05T09:44+0500

2024-08-05T09:55+0500

спорт

олимпийские игры

париж

бокс

хасанбой дусматов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/05/45040625_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5705b29486b23351bad659098eff557b.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекские боксеры Хасанбой Дусматов и Лазизбек Мулложонов вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает НОК. В полуфинале Дусматов вышел на ринг против представителя Кабо-Верде Давида де Пины и одержал победу с явным преимуществом. Также в число финалистов летних Олимпийских игр Париж-2024 вошел призер чемпионата мира по боксу Лазизбек Мулложонов. В полуфинале спортсмен провел бой против представителя Таджикистана, чемпиона Азиатских игр Давлата Болтаева и решил его в свою пользу, гарантировав себе как минимум серебряную медаль. В финале, который пройдет 9 августа, он сразится с кубинским боксером Альфонсо Домингесом, чемпионом мира 2021 года и вице-чемпионом мира 2023 года, бронзовым призером Игр в Токио-2020, защищающим честь Азербайджана. Сегодня в рамках летних ОИ Париж-2024 стартуют соревнования по спортивной борьбе. За сборную Узбекистана выступит греко-римский борец Ислом Бахромов в весе до 60 кг.

париж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

париж 2024 боксеры узбекистан хасанбой дусматов