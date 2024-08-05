https://uz.sputniknews.ru/20240805/uzbekistan-aeroport-urgench-modernizatsiya-45050011.html

В Узбекистане объявили тендер на управление и модернизацию аэропорта в Ургенче

В Узбекистане объявили тендер на управление и модернизацию аэропорта в Ургенче

Sputnik Узбекистан

Победитель на условиях ГЧП должен будет построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3 500 метров, а также новый пассажирский терминал пропускной способностью 1 тысяча пассажиров в час для международных рейсов

2024-08-05T18:20+0500

2024-08-05T18:20+0500

2024-08-05T18:20+0500

узбекистан

хорезмская область

аэропорт

ургенч

управление

модернизация

государственно-частное партнерство

проект

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Uzbekistan Airports объявила тендер на управление и модернизацию международного аэропорта в Ургенче, сообщает пресс-служба компании.Правительство республики совместно с Uzbekistan Airports, Минтрансом и Минэкономики планирует реализовать соответствующий проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).К участию пригласили все заинтересованные компании с опытом реализации подобных проектов.Регламент подачи документов описан на официальном сайте компании, заявки принимают до 14 сентября этого года.Проект модернизации предусматривает:На сегодняшний день в аэропорт Ургенча 8 авиакомпаний совершают регулярные рейсы и около 40 авиакомпаний — чартерные.За 2023 год аэропорт обслужил 590 тыс. пассажиров, а в 2024 году ожидается прирост пассажиропотока на 17%. По предварительным прогнозам, в период действия ГЧП пассажиропоток будет расти в среднем на 7,5% ежегодно.Сегодня, 5 августа, аэропорт возобновил работу после капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Воздушная гавань была закрыта на время ремонта с 20 июля.В Узбекистане, помимо аэропорта Ургенча, передадут в частное управление и модернизируют аэропорты Бухары, Намангана и Андижана. В текущем году количество авиарейсов планируют увеличить на 20%.

узбекистан

хорезмская область

ургенч

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