В Узбекистане объявили тендер на управление и модернизацию аэропорта в Ургенче
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 31 марта прибыл из Каракалпакстана в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Победитель на условиях ГЧП должен будет построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3 500 метров, а также новый пассажирский терминал пропускной способностью 1 тыс. пассажиров в час для международных рейсов.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Uzbekistan Airports объявила тендер на управление и модернизацию международного аэропорта в Ургенче, сообщает пресс-служба компании.
Правительство республики совместно с Uzbekistan Airports, Минтрансом и Минэкономики планирует реализовать соответствующий проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).
"Uzbekistan Airports объявляет первый этап тендера (Запрос на квалификацию) на реализацию проекта "Модернизация и управление международным аэропортом Ургенч" по модели "Строительство, управление, передача" (Build-Operate-Transfer – BOT)", — говорится в сообщении.
К участию пригласили все заинтересованные компании с опытом реализации подобных проектов.
Регламент подачи документов описан на официальном сайте компании, заявки принимают до 14 сентября этого года.
Проект модернизации предусматривает:
строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3500 м;
строительство основной рулежной дорожки;
строительство 2 скоростных рулежных дорожек;
строительство 2 соединяющихся рулежных дорожек;
реконструкция существующего перрона;
строительство нового административного терминала;
строительство нового грузового терминала;
строительство здания спецтехники;
строительство нового комплекса общественного питания;
строительство нового пассажирского терминала площадью 39 000 кв. м, рассчитанного на обслуживание 1 000 пассажиров в час для международных рейсов (как вылетов, так и прилетов) и 300 пассажиров в час (как вылетов, так и прилетов) для внутренних рейсов.
На сегодняшний день в аэропорт Ургенча 8 авиакомпаний совершают регулярные рейсы и около 40 авиакомпаний — чартерные.
За 2023 год аэропорт обслужил 590 тыс. пассажиров, а в 2024 году ожидается прирост пассажиропотока на 17%. По предварительным прогнозам, в период действия ГЧП пассажиропоток будет расти в среднем на 7,5% ежегодно.
Сегодня, 5 августа, аэропорт возобновил работу после капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Воздушная гавань была закрыта на время ремонта с 20 июля.
В Узбекистане, помимо аэропорта Ургенча, передадут в частное управление и модернизируют аэропорты Бухары, Намангана и Андижана. В текущем году количество авиарейсов планируют увеличить на 20%.