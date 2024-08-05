https://uz.sputniknews.ru/20240805/uzbekistan-mejdunarodnyy-kinofestival-moskva-45048773.html

Стало известно, что представит Узбекистан на Международном кинофестивале в Москве

Стало известно, что представит Узбекистан на Международном кинофестивале в Москве

Sputnik Узбекистан

На Международный кинофестиваль "Будем жить" прислали более 400 фильмов из 15 стран

2024-08-05T17:40+0500

2024-08-05T17:40+0500

2024-08-05T17:40+0500

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кинофестиваль

москва

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На XIII Московском международном кинофестивале "Будем жить" Узбекистан представит короткометражный фильм "Кимоно" студента факультета драматургии Ташкентского филиала ВГИК Санжара Муродшайхова. Об этом сообщает Агентство кинематографии РУз.Кинофестиваль откроется 15 августа в кинотеатре "Художественный" российской столицы и продлится до 25 августа.На него прислали более 400 фильмов из 15 стран."Для участия было прислано 410 работ из 15 стран. Восемь полнометражных фильмов будет в программе игрового кино, 22 короткометражных игровых и 10 документальных фильмов. Фильмы будут представлять Россия, Беларусь, Иран, Кыргызстан, Узбекистан", — рассказал президент фестиваля, народный артист РФ Евгений Герасимов в ходе пресс-конференции.По его словам, в этом году фестиваль приурочили к объявленному в России Году семьи.Председатель жюри — режиссер, продюсер Джаник Файзиев. Оценивать работы участников будут ведущие представители киноиндустрии.В рамках кинофестиваля "Будем жить" гостей ждут кинопоказы, мастер-классы, круглый стол "Москва — столица креативных индустрий".

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