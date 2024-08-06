https://uz.sputniknews.ru/20240806/chto-proisxodit-v-zone-svo-45058095.html

"Берут деревню за деревней": что происходит в зоне СВО

"Берут деревню за деревней": что происходит в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения российской армии

2024-08-06T16:15+0500

2024-08-06T16:15+0500

2024-08-06T16:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. У Вооруженных сил Украины возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, особенно тяжелая ситуация для украинских военных сложилась в районе Покровска и Торецка.Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождают все новые населенные пункты. В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

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