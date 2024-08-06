https://uz.sputniknews.ru/20240806/chto-proisxodit-v-zone-svo-45058095.html
"Берут деревню за деревней": что происходит в зоне СВО
"Берут деревню за деревней": что происходит в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения российской армии
2024-08-06T16:15+0500
2024-08-06T16:15+0500
2024-08-06T16:15+0500
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. У Вооруженных сил Украины возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, особенно тяжелая ситуация для украинских военных сложилась в районе Покровска и Торецка.Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождают все новые населенные пункты. В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
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сво всу россия армия продвижение
сво всу россия армия продвижение
"Берут деревню за деревней": что происходит в зоне СВО
Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения российской армии.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
У Вооруженных сил Украины возникли проблемы из-за активного продвижения российских военных, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Об этом сообщает РИА Новости.
"<...> Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт", — поделился подробностями корреспондент.
По его словам, особенно тяжелая ситуация для украинских военных сложилась в районе Покровска и Торецка.
Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождают все новые населенные пункты.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.