https://uz.sputniknews.ru/20240806/parij-2024-kak-vystupayut-bortsy-iz-uzbekistana-45061827.html

Париж 2024: как выступают борцы из Узбекистана

Париж 2024: как выступают борцы из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Представители сборной республики по греко-римской борьбе Арам Варданян и Рустам Ассакалов успешно провели свои первые бои на Олимпийских играх, однако потерпели поражение в четвертьфинале

2024-08-06T17:06+0500

2024-08-06T17:06+0500

2024-08-06T17:25+0500

спорт

греко-римская борьба

арам варданян

олимпийские игры

париж

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистанские борцы греко-римского стиля Арам Варданян (-77 кг) и Рустам Ассакалов (-97 кг) успешно провели первые поединки на Олимпиаде в Париже, сообщает НОК.Варданян одолел Махмуда Абдулрахмона из Египта.В свою очередь Ассакалов одержал победу над Кевином Мехия из Гондураса.Однако в четвертьфинале узбекистанцы уступили соперникам.Теперь же, если уроженцу Японии, серебряному призеру ЧМ прошлого года Нао Кусаке, а также чемпиону летних Олимпийских игр Рио-2016, 4-х кратному победителю первенства мира Артуру Алексаняну удастся выйти в финал соревнований, то Варданян и Ассакалов смогут побороться за бронзу.

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