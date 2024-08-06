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https://uz.sputniknews.ru/20240806/parij-2024-kak-vystupayut-bortsy-iz-uzbekistana-45061827.html
Париж 2024: как выступают борцы из Узбекистана
Париж 2024: как выступают борцы из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Представители сборной республики по греко-римской борьбе Арам Варданян и Рустам Ассакалов успешно провели свои первые бои на Олимпийских играх, однако потерпели поражение в четвертьфинале
2024-08-06T17:06+0500
2024-08-06T17:25+0500
спорт
греко-римская борьба
арам варданян
олимпийские игры
париж
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистанские борцы греко-римского стиля Арам Варданян (-77 кг) и Рустам Ассакалов (-97 кг) успешно провели первые поединки на Олимпиаде в Париже, сообщает НОК.Варданян одолел Махмуда Абдулрахмона из Египта.В свою очередь Ассакалов одержал победу над Кевином Мехия из Гондураса.Однако в четвертьфинале узбекистанцы уступили соперникам.Теперь же, если уроженцу Японии, серебряному призеру ЧМ прошлого года Нао Кусаке, а также чемпиону летних Олимпийских игр Рио-2016, 4-х кратному победителю первенства мира Артуру Алексаняну удастся выйти в финал соревнований, то Варданян и Ассакалов смогут побороться за бронзу.
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париж борцы узбекистан
париж борцы узбекистан

Париж 2024: как выступают борцы из Узбекистана

17:06 06.08.2024 (обновлено: 17:25 06.08.2024)
© НОКФотогалерея с победоносных выступлений наших борцов Арама Варданяна и Рустама Ассакалова
Фотогалерея с победоносных выступлений наших борцов Арама Варданяна и Рустама Ассакалова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
© НОК
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Представители сборной республики по греко-римской борьбе Арам Варданян и Рустам Ассакалов успешно провели свои первые бои на Олимпийских играх, однако потерпели поражение в четвертьфинале.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистанские борцы греко-римского стиля Арам Варданян (-77 кг) и Рустам Ассакалов (-97 кг) успешно провели первые поединки на Олимпиаде в Париже, сообщает НОК.
Варданян одолел Махмуда Абдулрахмона из Египта.
© НОКАрам Варданян успешно стартовал на ОИ Париж-2024
Арам Варданян успешно стартовал на ОИ Париж-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
Арам Варданян успешно стартовал на ОИ Париж-2024
© НОК
"Представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Арам Варданян (-77 кг) с победой завершил свой первый бой на Олимпиаде. В стартовом этапе наш соотечественник поднялся на ковер против Махмуда Абдулрахмона (Египет) и одолев соперника, пробился в четвертьфинал. В этом этапе он будет состязаться с Нао Кусакой (Япония)", — говорится в сообщении.
В свою очередь Ассакалов одержал победу над Кевином Мехия из Гондураса.
© НОКФотогалерея с победоносных выступлений наших борцов Арама Варданяна и Рустама Ассакалова
Фотогалерея с победоносных выступлений наших борцов Арама Варданяна и Рустама Ассакалова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
Фотогалерея с победоносных выступлений наших борцов Арама Варданяна и Рустама Ассакалова
© НОК

"Узбекский борец греко-римского стиля Рустам Ассакалов (-97 кг) успешно провел свой первый бой в рамках Игр Париж-2024. Наш опытный атлет положил на лопатки Кевина Мехия (Гондурас) и вышел в четвертьфинал, где ему предстоит бороться с Артуром Алексаняном из Армении", — говорится в сообщении.

Однако в четвертьфинале узбекистанцы уступили соперникам.
Теперь же, если уроженцу Японии, серебряному призеру ЧМ прошлого года Нао Кусаке, а также чемпиону летних Олимпийских игр Рио-2016, 4-х кратному победителю первенства мира Артуру Алексаняну удастся выйти в финал соревнований, то Варданян и Ассакалов смогут побороться за бронзу.
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