https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-banki-avtokredity-45053522.html
Сколько автокредитов выделили банки Узбекистана за полгода
Сколько автокредитов выделили банки Узбекистана за полгода
Sputnik Узбекистан
В I полугодии 2024-го наблюдается негативная динамика по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
2024-08-06T10:50+0500
2024-08-06T10:50+0500
2024-08-06T10:50+0500
инфографика
узбекистан
банки
автокредит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/06/45053355_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e55c39b281517dd568de7d32a004227.png
За первые шесть месяцев текущего года банки Узбекистана выделили автокредитов на 8,91 трлн сумов, что на 2,07 меньше, чем за тот же период 2023 года, следует из данных ЦБ РУз.Больше всего займов на авто брали в январе и мае. Тогда было выдано по 1,7 трлн сумов.Причиной сокращения объема выдачи автокредитов могут быть ужесточения некоторых требований ЦБ. Например, доля автокредитов в общем кредитном портфеле банков страны не должна превышать 25%. Кроме того, с 1 июля этого года человеку откажут в выдаче автокредита, если его долговая нагрузка выше 60%. С 2025 года эту планку планируют снизить до 50%.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/06/45053355_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ee144d56fcd24095d6f26afe8ec87190.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан банки автокредиты
узбекистан банки автокредиты
Сколько автокредитов выделили банки Узбекистана за полгода
В I полугодии 2024-го наблюдается негативная динамика по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
За первые шесть месяцев текущего года банки Узбекистана выделили автокредитов на 8,91 трлн сумов, что на 2,07 меньше, чем за тот же период 2023 года, следует из данных ЦБ РУз.
Больше всего займов на авто брали в январе и мае. Тогда было выдано по 1,7 трлн сумов.
Причиной сокращения объема выдачи автокредитов могут быть ужесточения некоторых требований ЦБ.
Например, доля автокредитов в общем кредитном портфеле банков страны не должна превышать 25%. Кроме того, с 1 июля этого года человеку откажут в выдаче автокредита, если его долговая нагрузка выше 60%. С 2025 года эту планку планируют снизить до 50%.