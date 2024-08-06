Более 4,5 тысяч билетов продано на предстоящий ЧМ по футзалу в Узбекистане
© Foto : Uzbekistan Football Association
Подписаться
Эксклюзив
Игры пройдут в трех городах республики: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Всего в рамках соревнований состоятся 52 матча.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. До начала Чемпионата мира по футзалу FIFA 2024, который пройдет в Узбекистане, осталось 38 дней, на предстоящие матчи уже продано более 4,5 тыс. билетов. Об этом, а также о ходе подготовки к турниру рассказали на пресс-конференции в АФУ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваПресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
Пресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
Резонансное спортивное мероприятие стартует 14 сентября и продлится по 6 октября текущего года.
В турнире примут участие 24 сильнейшие команды мира. Всего в рамках соревнования состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.
"Для контроля за регламентом подготовки и работой судей назначены специалисты. Таким образом, более 60 человек будут следить за проведением игр", — рассказал глава локального проекта оргкомитета чемпионата FIFA по футзалу Мухаммад Содик Содик-Охунов.
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваПресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
Пресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
Организаторы планируют привлечь 500 волонтеров, отобранных из 2 тыс. кандидатов.
Для справки: матч открытия ЧМ по футзалу между сборными Узбекистана и Нидерландов состоится 14 сентября.
Международная федерация футбола (ФИФА) запустила процесс аккредитации СМИ на Чемпионат мира по футзалу FIFA 2024. Журналисты должны зарегистрироваться в разделе СМИ на официальном сайте ФИФА. Подтверждение обладателей билетов на Чемпионат мира и предоставление аккредитации будет осуществляться медиа-отделом федерации.
Прием заявок продолжится до 16 августа.