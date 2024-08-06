https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-chempionat-mira-futzal-podgotovka-45062327.html

Более 4,5 тысяч билетов продано на предстоящий ЧМ по футзалу в Узбекистане

Более 4,5 тысяч билетов продано на предстоящий ЧМ по футзалу в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Игры пройдут в трех городах Узбекистана: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Всего в рамках соревнований состоится 52 матча

2024-08-06T18:15+0500

2024-08-06T18:15+0500

2024-08-06T18:15+0500

узбекистан

футзал

чемпионат

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/17/36260283_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_d5ffc56add2656acb2aaec8336247850.jpg

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. До начала Чемпионата мира по футзалу FIFA 2024, который пройдет в Узбекистане, осталось 38 дней, на предстоящие матчи уже продано более 4,5 тыс. билетов. Об этом, а также о ходе подготовки к турниру рассказали на пресс-конференции в АФУ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Резонансное спортивное мероприятие стартует 14 сентября и продлится по 6 октября текущего года.В турнире примут участие 24 сильнейшие команды мира. Всего в рамках соревнования состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.Организаторы планируют привлечь 500 волонтеров, отобранных из 2 тыс. кандидатов.Для справки: матч открытия ЧМ по футзалу между сборными Узбекистана и Нидерландов состоится 14 сентября.Международная федерация футбола (ФИФА) запустила процесс аккредитации СМИ на Чемпионат мира по футзалу FIFA 2024. Журналисты должны зарегистрироваться в разделе СМИ на официальном сайте ФИФА. Подтверждение обладателей билетов на Чемпионат мира и предоставление аккредитации будет осуществляться медиа-отделом федерации.Прием заявок продолжится до 16 августа.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

чм футзал узбекистан подготовка билеты