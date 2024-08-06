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https://uz.sputniknews.ru/20240806/uzbekistan-chempionat-mira-futzal-podgotovka-45062327.html
Более 4,5 тысяч билетов продано на предстоящий ЧМ по футзалу в Узбекистане
Более 4,5 тысяч билетов продано на предстоящий ЧМ по футзалу в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Игры пройдут в трех городах Узбекистана: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Всего в рамках соревнований состоится 52 матча
2024-08-06T18:15+0500
2024-08-06T18:15+0500
узбекистан
футзал
чемпионат
спорт
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. До начала Чемпионата мира по футзалу FIFA 2024, который пройдет в Узбекистане, осталось 38 дней, на предстоящие матчи уже продано более 4,5 тыс. билетов. Об этом, а также о ходе подготовки к турниру рассказали на пресс-конференции в АФУ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Резонансное спортивное мероприятие стартует 14 сентября и продлится по 6 октября текущего года.В турнире примут участие 24 сильнейшие команды мира. Всего в рамках соревнования состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.Организаторы планируют привлечь 500 волонтеров, отобранных из 2 тыс. кандидатов.Для справки: матч открытия ЧМ по футзалу между сборными Узбекистана и Нидерландов состоится 14 сентября.Международная федерация футбола (ФИФА) запустила процесс аккредитации СМИ на Чемпионат мира по футзалу FIFA 2024. Журналисты должны зарегистрироваться в разделе СМИ на официальном сайте ФИФА. Подтверждение обладателей билетов на Чемпионат мира и предоставление аккредитации будет осуществляться медиа-отделом федерации.Прием заявок продолжится до 16 августа.
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Элина Бекназарова
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чм футзал узбекистан подготовка билеты
чм футзал узбекистан подготовка билеты

Более 4,5 тысяч билетов продано на предстоящий ЧМ по футзалу в Узбекистане

18:15 06.08.2024
© Foto : Uzbekistan Football AssociationУзбекистан примет чемпионат мира по футзалу 2024 года.
Узбекистан примет чемпионат мира по футзалу 2024 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
© Foto : Uzbekistan Football Association
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Эксклюзив
Игры пройдут в трех городах республики: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Всего в рамках соревнований состоятся 52 матча.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. До начала Чемпионата мира по футзалу FIFA 2024, который пройдет в Узбекистане, осталось 38 дней, на предстоящие матчи уже продано более 4,5 тыс. билетов. Об этом, а также о ходе подготовки к турниру рассказали на пресс-конференции в АФУ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваПресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
Пресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
Пресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
Резонансное спортивное мероприятие стартует 14 сентября и продлится по 6 октября текущего года.
В турнире примут участие 24 сильнейшие команды мира. Всего в рамках соревнования состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.

"Для контроля за регламентом подготовки и работой судей назначены специалисты. Таким образом, более 60 человек будут следить за проведением игр", — рассказал глава локального проекта оргкомитета чемпионата FIFA по футзалу Мухаммад Содик Содик-Охунов.

© Sputnik / Sputnik/Элина БекназароваПресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
Пресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2024
Пресс-конференция по вопросам подготовки Узбекистана к предстоящему ЧМ по футзалу
© Sputnik / Sputnik/Элина Бекназарова
Организаторы планируют привлечь 500 волонтеров, отобранных из 2 тыс. кандидатов.
Для справки: матч открытия ЧМ по футзалу между сборными Узбекистана и Нидерландов состоится 14 сентября.
Международная федерация футбола (ФИФА) запустила процесс аккредитации СМИ на Чемпионат мира по футзалу FIFA 2024. Журналисты должны зарегистрироваться в разделе СМИ на официальном сайте ФИФА. Подтверждение обладателей билетов на Чемпионат мира и предоставление аккредитации будет осуществляться медиа-отделом федерации.
Прием заявок продолжится до 16 августа.
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