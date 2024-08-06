https://uz.sputniknews.ru/20240806/v-uzbekistane-v-2024-godu-xotyat-uvelichit-chislo-rossiyskix-turistov-do-1-mln-45058653.html

В Узбекистане в 2024 году хотят увеличить число российских туристов до 1 млн

В Узбекистане в 2024 году хотят увеличить число российских туристов до 1 млн

Sputnik Узбекистан

Комитет по туризму РУз поделился планами на "Road show" во Владивостоке.

2024-08-06T15:10+0500

2024-08-06T15:10+0500

2024-08-06T16:10+0500

узбекистан

россия

туризм

владивосток

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40121274_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_07fe1703c5c31675bc350b3a15fd7dd2.jpg

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане в этом году хотят довести число туристов из РФ до 1 млн. Об этом стало известно в ходе мероприятия "Road show", организованного во Владивостоке в рамках Года туризма Узбекистана в России.Участникам презентовали туристический потенциал республики, рассказали о реформах в сфере туризма и новых турнаправлениях.Первый замглавы туристического ведомства Узбекистана рассказал о создании соответствующей инфраструктуры, расширении авиасообщения.Для представителей туристического сектора Узбекистана и России организовали встречи в форматах B2B и B2G для обмена опытом и налаживания новых деловых контактов, в результате которых стороны достигли двусторонних соглашений.Также на "Road show" прошла дегустация блюд узбекской кухни и концертная программа с участием национального музыкального ансамбля.По данным официальной статистики, число граждан РФ, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее — до 714,2 тыс. человек. В январе – июне 2024 года этот показатель увеличился на 5,7% — до 364,5 тыс. человек. Российские туристы на четвертом месте по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.Напомним, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 26 – 28 мая была подписана программа двустороннего сотрудничества по увеличению турпотока на 2025-2026 годы. Кроме того, стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую 12 блоков мероприятий. Ее реализация, по оценке Минэкономразвития России, позволит увеличить взаимный турпоток к 2027 году на 40%, до 2 млн поездок в год.

узбекистан

россия

владивосток

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан туристы