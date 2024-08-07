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СВО: продвижения российских войск в Торецке и на других участках

СВО: продвижения российских войск в Торецке и на других участках

Sputnik Узбекистан

Под ударами российских войск в Донбассе украинская армия сдает позиции в Торецке и на Покровском направлении. Украинский десант уничтожен на Тендровской косе в Херсонской области. Изрядно потрепаны двенадцать украинских бригад на Харьковщине

2024-08-07T17:12+0500

2024-08-07T17:12+0500

2024-08-07T17:12+0500

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Освобожденная в зоне СВО территория с середины июня приросла на 420 квадратных километров, а безвозвратные потери ВСУ за это время составили более 115 тысяч военнослужащих. США и НАТО в отчаянии ищут выход из стратегического тупика.Группировка войск "Центр" уверенно сокрушает оборону украинской армии в районе Торецка и Покровска, в городе Часов Яр. Подразделения ВС России 5 августа вошли в Торецк, и с боями продвигаются по проспекту Шахтеров. Российские "клещи" смыкаются вокруг расположенного в трех километрах южнее поселка Нью-Йорк. Под Покровском, в селе Желанное попали в окружение подразделения трех бригад ВСУ.Ранее в ДНР освобождена Новоселовка Первая, расположенная в 6 км юго-западнее Очеретино. И это шестой населенный пункт за неделю, очищенный от бандеровских оккупантов группировкой войск "Центр". Киевские наблюдатели встревожены также "значительным успехом" наступления российских войск под Угледаром. Неслучайно в донбасском "эпицентре" наступательных действий оказался сегодня начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.Российские ракетные удары методично уничтожают объекты ВСУ на всей территории, подконтрольной киевскому режиму. В ночь на 6 августа в Киеве поражен секретный бункер с высшими офицерами ВСУ и НАТО. Тревогу объявили за 30 секунд до группового удара "Искандеров" – никто не успел уйти от возмездия. Уничтожено оборонное предприятие близ ТЦ "Терминал". Гектары огня в Киеве не могли потушить до утра. Кроме того, российские высокоточные ракеты и дроны-камикадзе прилетели по объектам противника в Полтавской, Херсонской, Сумской, Харьковской областях. Уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины. Днем ранее "Искандеры" отправили на встречу с Бандерой 80 иностранных наемников близ Балаклеи, демилитаризовали авиабазу Канатово, военные аэродромы в Миргороде и Вознесенске – в Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях соответственно.Большой облом НАТОПод давлением российских войск киевский режим принял решение о принудительной (обязательной) эвакуации населения оккупированной бандеровцами западной части Донбасса. Натовские эксперты констатировали, что российская армия прорвала возведенную за восемь лет (после 2014-го) линию обороны ВСУ. Украинские войска не способны сражаться в "чистом поле", и практически обречены с боями отступать до польской и румынской границы. В войне с Россией ВСУ и НАТО хронически не хватает вооружений, боеприпасов, мобилизационных ресурсов. Ставка альянса на технологическое превосходство украинского прокси-войска проиграна – только 5 августа российские расчеты ПВО перехватили шесть американских оперативно-тактических (баллистических) ракет ATACMS и четыре французских крылатых ракеты SCALP-EG. И переданные в начале августа украинской армии натовские истребители F-16 "серебряной пулей" не станут.За время СВО Вашингтон предоставил киевскому режиму более 175 млрд долларов помощи, включая более 100 млрд долларов военных поставок (ракеты, снаряды, танки, самоходные артиллерийские установки, противотанковое оружие, беспилотники, и даже "исключительные" зенитные ракетные комплексы Patriot– стоимостью 1 млрд долларов за каждую батарею). Между тем, ситуация на поле боя для ВСУ и НАТО постоянно ухудшается.Издание New York Times привело пример: подразделения 41-й механизированной бригады ВСУ, переброшенные из Часов Яра под Торецк перед наступлением российских войск, оказались не готовы к боевым действиям из-за незнания местности и глупых приказов командования, в результате сдали позиции за считанные дни.Французская газета Le Figaro отметила: "Через два с половиной года боевых действий на украинском ТВД Запад окончательно убедился в неспособности Украины противостоять России. Ситуация на фронте критическая для ВСУ, и союзники опасаются, что российская армия продвинется еще дальше, что осложнит условия для переговоров".Запад вынужденно меняет тактику, и стремится к приостановке боевых действий – для передышки, перегруппировки, пополнения и переоснащения украинских прокси-войск. Россия в этом совершенно не заинтересована, и только безоговорочная капитуляция может сохранить остатки украинской государственности. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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