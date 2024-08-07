https://uz.sputniknews.ru/20240807/tashkent-teatralnyy-festival-spektakli-rossiya-45068230.html

Ташкент примет Международный театральный фестиваль — что представит Россия

Ташкент примет Международный театральный фестиваль — что представит Россия

Sputnik Узбекистан

Показы пройдут в Узбекском национальном академическом драматическом театре, а также на сцене ГАБТа им. А Навои

2024-08-07T14:08+0500

2024-08-07T14:08+0500

2024-08-07T14:16+0500

узбекистан

россия

театр

фестиваль

культура

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В Ташкенте состоится Международный театральный фестиваль, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУз. Свои спектакли покажут театральные коллективы из России. Кроме того, на сцене ГАБТа им. А Навои 7 октября пройдет спектакль-концерт "Скажи, что ты меня любишь" режиссера Сергея Сотникова с участием Дарьи Мороз, Евгения Цыганова, а также композитора и дирижера Петра Дранги. Девятого октября зрителей ждет спектакль Российского молодежного академического театра "Сын" Юрия Бутусова по пьесе Флориана Зеллера. Также в программе фестиваля – спектакли театров Ташкента: "Пять жен эфенди", "Послушайте поэта" (по рассказам Абдуллы Кадыри), "Проделки маскарабазов" по пьесе Хамзы, добавили в пресс-службе.

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