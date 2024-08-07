https://uz.sputniknews.ru/20240807/tashkent-teatralnyy-festival-spektakli-rossiya-45068230.html
Ташкент примет Международный театральный фестиваль — что представит Россия
Ташкент примет Международный театральный фестиваль — что представит Россия
Sputnik Узбекистан
Показы пройдут в Узбекском национальном академическом драматическом театре, а также на сцене ГАБТа им. А Навои
2024-08-07T14:08+0500
2024-08-07T14:08+0500
2024-08-07T14:16+0500
узбекистан
россия
театр
фестиваль
культура
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В Ташкенте состоится Международный театральный фестиваль, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУз. Свои спектакли покажут театральные коллективы из России. Кроме того, на сцене ГАБТа им. А Навои 7 октября пройдет спектакль-концерт "Скажи, что ты меня любишь" режиссера Сергея Сотникова с участием Дарьи Мороз, Евгения Цыганова, а также композитора и дирижера Петра Дранги. Девятого октября зрителей ждет спектакль Российского молодежного академического театра "Сын" Юрия Бутусова по пьесе Флориана Зеллера. Также в программе фестиваля – спектакли театров Ташкента: "Пять жен эфенди", "Послушайте поэта" (по рассказам Абдуллы Кадыри), "Проделки маскарабазов" по пьесе Хамзы, добавили в пресс-службе.
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ташкент россия театры спектакли
ташкент россия театры спектакли
Ташкент примет Международный театральный фестиваль — что представит Россия
14:08 07.08.2024 (обновлено: 14:16 07.08.2024)
Показы пройдут в Узбекском национальном академическом драматическом театре, а также на сцене ГАБТа им. А Навои.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
В Ташкенте состоится Международный театральный фестиваль, сообщает
пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУз.
"Этой осенью Ташкент вновь встречает Международный театральный фестиваль, объединяющий известные гастрольные постановки и яркие спектакли театров Узбекистана", — говорится в сообщении.
Свои спектакли покажут театральные коллективы из России.
"На открытии фестиваля 4 октября в Узбекском национальном академическом драматическом театре будет показан спектакль "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина. Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков представят историю о любви и атомной бомбе", — говорится в сообщении.
Кроме того, на сцене ГАБТа им. А Навои 7 октября пройдет спектакль-концерт "Скажи, что ты меня любишь" режиссера Сергея Сотникова с участием Дарьи Мороз, Евгения Цыганова, а также композитора и дирижера Петра Дранги.
Девятого октября зрителей ждет спектакль Российского молодежного академического театра "Сын" Юрия Бутусова по пьесе Флориана Зеллера.
Также в программе фестиваля – спектакли театров Ташкента: "Пять жен эфенди", "Послушайте поэта" (по рассказам Абдуллы Кадыри), "Проделки маскарабазов" по пьесе Хамзы, добавили в пресс-службе.