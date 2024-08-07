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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Юные узбекистанцы поделились впечатлениями о проекте "Поезд Памяти" — видео
Юные узбекистанцы поделились впечатлениями о проекте "Поезд Памяти" — видео
Sputnik Узбекистан
Школьники побывали в 13 городах-героях России и Беларуси, посетили памятники и мемориалы, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
2024-08-07T18:15+0500
2024-08-07T18:15+0500
пресс-центр
пресс-центр
россотрудничество
посольство россии в узбекистане
великая отечественная война
образование
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан участники уникального проекта "Поезд Памяти" встретились с послом Российской Федерации Олегом Мальгиновым и руководителем представительства Россотрудничества в Узбекистане Ириной Старосельской. В дружеской и теплой атмосфере ребята рассказали о путешествии, а также о том, какие испытывали эмоции, что узнали нового и куда хотели бы отправиться в будущем. Проект "Поезд Памяти" знакомит школьников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны. В этом году узбекистанцы вместе со сверстниками из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана посетили 13 городов России и Беларуси, связанных с трагическими событиями нашей общей истории. Многие школьники после столь интересной экспедиции планируют снова посетить Россию. Некоторые из них — уже в качестве студентов. Выбрать российский вуз им сможет помочь Русский дом в Ташкенте. Ирина Старосельская рассказала о культурных и образовательных проектах Россотрудничества в Узбекистане. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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школьники проект великая отечественная война участие
школьники проект великая отечественная война участие

Юные узбекистанцы поделились впечатлениями о проекте "Поезд Памяти" — видео

18:15 07.08.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Школьники побывали в 13 городах-героях России и Беларуси, посетили памятники и мемориалы, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан участники уникального проекта "Поезд Памяти" встретились с послом Российской Федерации Олегом Мальгиновым и руководителем представительства Россотрудничества в Узбекистане Ириной Старосельской.

В дружеской и теплой атмосфере ребята рассказали о путешествии, а также о том, какие испытывали эмоции, что узнали нового и куда хотели бы отправиться в будущем.
Проект "Поезд Памяти" знакомит школьников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны. В этом году узбекистанцы вместе со сверстниками из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана посетили 13 городов России и Беларуси, связанных с трагическими событиями нашей общей истории.

Многие школьники после столь интересной экспедиции планируют снова посетить Россию. Некоторые из них — уже в качестве студентов.

Выбрать российский вуз им сможет помочь Русский дом в Ташкенте. Ирина Старосельская рассказала о культурных и образовательных проектах Россотрудничества в Узбекистане.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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