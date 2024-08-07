Юные узбекистанцы поделились впечатлениями о проекте "Поезд Памяти" — видео
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Школьники побывали в 13 городах-героях России и Беларуси, посетили памятники и мемориалы, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан участники уникального проекта "Поезд Памяти" встретились с послом Российской Федерации Олегом Мальгиновым и руководителем представительства Россотрудничества в Узбекистане Ириной Старосельской.
В дружеской и теплой атмосфере ребята рассказали о путешествии, а также о том, какие испытывали эмоции, что узнали нового и куда хотели бы отправиться в будущем.
Проект "Поезд Памяти" знакомит школьников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны. В этом году узбекистанцы вместе со сверстниками из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана посетили 13 городов России и Беларуси, связанных с трагическими событиями нашей общей истории.
Многие школьники после столь интересной экспедиции планируют снова посетить Россию. Некоторые из них — уже в качестве студентов.
Выбрать российский вуз им сможет помочь Русский дом в Ташкенте. Ирина Старосельская рассказала о культурных и образовательных проектах Россотрудничества в Узбекистане.
В дружеской и теплой атмосфере ребята рассказали о путешествии, а также о том, какие испытывали эмоции, что узнали нового и куда хотели бы отправиться в будущем.
Проект "Поезд Памяти" знакомит школьников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны. В этом году узбекистанцы вместе со сверстниками из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана посетили 13 городов России и Беларуси, связанных с трагическими событиями нашей общей истории.
Многие школьники после столь интересной экспедиции планируют снова посетить Россию. Некоторые из них — уже в качестве студентов.
Выбрать российский вуз им сможет помочь Русский дом в Ташкенте. Ирина Старосельская рассказала о культурных и образовательных проектах Россотрудничества в Узбекистане.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.