https://uz.sputniknews.ru/20240807/uzbekskiy-bokser-vyshel-v-final-olimpiyskix-igr-v-parije-45065669.html
Узбекский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Париже
Узбекский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Париже
Sputnik Узбекистан
Асадхуджа Муйдинхуджаев поборется за золотую медаль Олимпиады 9 августа
2024-08-07T10:53+0500
2024-08-07T10:53+0500
2024-08-07T11:00+0500
спорт
париж
олимпийские игры
узбекистан
бокс
асадходжа муйдинходжаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45064301_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_05fd8c20aed7257b6a529ae5f7736f45.jpg
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Представитель мужской сборной Узбекистана по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) одержал победу в бою с американским соперником и вышел в финал Олимпийских игр в Париже, сообщает НОК. В рамках финала Муйдинхуджаев выступит 9 августа, добавили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана. Борьбу за медали продолжат и борцы греко-римского стиля Арам Варданян (-77 кг) и Рустам Ассакалов (-97 кг). Соперники, одолевшие их в четвертьфинале, пробились в финал Олимпийских игр. Таким образом, оба узбекских борца сегодня выйдут на ковер в утешительном поединке за бронзовую медаль. Их оппоненты в данном этапе: Сегодня, 7 августа, в Париже представители делегации Узбекистана выступят в 3-х видах спорта. Помимо бокса, они примут участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, греко-римской борьбе.
париж
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45064301_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_15cb9204a1445b52879fec02cfaad8e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
асадхуджа муйдинхуджаев узбекистан боксер олимпиада париж
асадхуджа муйдинхуджаев узбекистан боксер олимпиада париж
Узбекский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Париже
10:53 07.08.2024 (обновлено: 11:00 07.08.2024)
Асадхуджа Муйдинхуджаев поборется за золотую медаль Олимпиады 9 августа.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Представитель мужской сборной Узбекистана по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) одержал победу в бою с американским соперником и вышел в финал Олимпийских игр в Париже, сообщает
НОК.
"В полуфинале Муйдинхуджаев поднялся на ринг против американца Омара Джонса и, не оставив никаких шансов своему сопернику, пробился в решающий этап соревнований", — говорится в сообщении
В рамках финала Муйдинхуджаев выступит 9 августа, добавили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Борьбу за медали продолжат и борцы греко-римского стиля Арам Варданян (-77 кг) и Рустам Ассакалов (-97 кг). Соперники, одолевшие их в четвертьфинале, пробились в финал Олимпийских игр. Таким образом, оба узбекских борца сегодня выйдут
на ковер в утешительном поединке за бронзовую медаль. Их оппоненты в данном этапе:
-77 кг: Арам Варданян — Абделкрим Оукали (Алжир);
-97 кг: Рустам Ассакалов — Сеонг Джун Ким (Республика Корея).
Сегодня, 7 августа, в Париже представители делегации Узбекистана выступят в 3-х видах спорта. Помимо бокса, они примут участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, греко-римской борьбе.