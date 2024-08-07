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Узбекский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Париже

Узбекский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Париже

Sputnik Узбекистан

Асадхуджа Муйдинхуджаев поборется за золотую медаль Олимпиады 9 августа

2024-08-07T10:53+0500

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спорт

париж

олимпийские игры

узбекистан

бокс

асадходжа муйдинходжаев

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Представитель мужской сборной Узбекистана по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг) одержал победу в бою с американским соперником и вышел в финал Олимпийских игр в Париже, сообщает НОК. В рамках финала Муйдинхуджаев выступит 9 августа, добавили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана. Борьбу за медали продолжат и борцы греко-римского стиля Арам Варданян (-77 кг) и Рустам Ассакалов (-97 кг). Соперники, одолевшие их в четвертьфинале, пробились в финал Олимпийских игр. Таким образом, оба узбекских борца сегодня выйдут на ковер в утешительном поединке за бронзовую медаль. Их оппоненты в данном этапе: Сегодня, 7 августа, в Париже представители делегации Узбекистана выступят в 3-х видах спорта. Помимо бокса, они примут участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, греко-римской борьбе.

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