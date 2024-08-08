https://uz.sputniknews.ru/20240808/novye-turisticheskie-napravleniya-uzbekistane-45088790.html

Какие новые туристические направления появятся в Узбекистане — карта

Какие новые туристические направления появятся в Узбекистане — карта

Sputnik Узбекистан

Туристов ждет знакомство с культурным наследием, объектами экотуризма и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими

2024-08-08T14:35+0500

2024-08-08T14:35+0500

2024-08-08T18:10+0500

туризм

узбекистан

путешествие

фергана

наманган

андижан

хорезм

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане открываются новые туристические направления, сообщает пресс-служба Комитета по туризму. Маршрут "Туристическое кольцо Золотой долины" включает в себя 22 объекта посещения в Фергане, 18 объектов в Андижане и 17 в Намангане. Туристы, путешествующие по данным маршрутам, смогут познакомиться с культурным наследием, объектами эко- и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими. Для них заранее подготовят программу с интересными местами для посещения. В свою очередь туристический маршрут "Кольцо крепостей" расскажет об истории древних крепостей Узбекистана: Ичан-Кала, Улли-Ховли, Каладжик, Сулаймон-Кала, Тошкала, Аязкала, Тупроккала и Элликкала. Все это позволит увеличить поток иностранных и местных туристов, послужит росту туристического потенциала Узбекистана, добавили в пресс-службе.

узбекистан

фергана

наманган

андижан

хорезм

каракалпакстан

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