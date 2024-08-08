Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240808/novye-turisticheskie-napravleniya-uzbekistane-45088790.html
Какие новые туристические направления появятся в Узбекистане — карта
Какие новые туристические направления появятся в Узбекистане — карта
Sputnik Узбекистан
Туристов ждет знакомство с культурным наследием, объектами экотуризма и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими
2024-08-08T14:35+0500
2024-08-08T18:10+0500
туризм
узбекистан
путешествие
фергана
наманган
андижан
хорезм
каракалпакстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/08/45097607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_115ba28a87c47f40f537883114c5cab3.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане открываются новые туристические направления, сообщает пресс-служба Комитета по туризму. Маршрут "Туристическое кольцо Золотой долины" включает в себя 22 объекта посещения в Фергане, 18 объектов в Андижане и 17 в Намангане. Туристы, путешествующие по данным маршрутам, смогут познакомиться с культурным наследием, объектами эко- и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими. Для них заранее подготовят программу с интересными местами для посещения. В свою очередь туристический маршрут "Кольцо крепостей" расскажет об истории древних крепостей Узбекистана: Ичан-Кала, Улли-Ховли, Каладжик, Сулаймон-Кала, Тошкала, Аязкала, Тупроккала и Элликкала. Все это позволит увеличить поток иностранных и местных туристов, послужит росту туристического потенциала Узбекистана, добавили в пресс-службе.
узбекистан
фергана
наманган
андижан
хорезм
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/08/45097607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_487fc05db681aca77528f005a13a0e3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан туристические направления туристы
узбекистан туристические направления туристы

Какие новые туристические направления появятся в Узбекистане — карта

14:35 08.08.2024 (обновлено: 18:10 08.08.2024)
© Sputnik / Авенир ДебердеевХива
Хива - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Подписаться
Туристов ждет знакомство с культурным наследием, объектами эко- и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане открываются новые туристические направления, сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

"В частности, разработаны маршруты: "Туристическое кольцо Золотой долины", охватывающее Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области, а также "Кольцо крепостей", проходящее через Хорезм и Каракалпакстан", — говорится в сообщении.

© Комитет по туризмуВ Узбекистане открываются новые туристические направления
В Узбекистане открываются новые туристические направления - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
В Узбекистане открываются новые туристические направления
© Комитет по туризму
Маршрут "Туристическое кольцо Золотой долины" включает в себя 22 объекта посещения в Фергане, 18 объектов в Андижане и 17 в Намангане.
Туристы, путешествующие по данным маршрутам, смогут познакомиться с культурным наследием, объектами эко- и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими. Для них заранее подготовят программу с интересными местами для посещения.
В свою очередь туристический маршрут "Кольцо крепостей" расскажет об истории древних крепостей Узбекистана: Ичан-Кала, Улли-Ховли, Каладжик, Сулаймон-Кала, Тошкала, Аязкала, Тупроккала и Элликкала.
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открываются новые туристические направления
В Узбекистане открываются новые туристические направления - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
В Узбекистане открываются новые туристические направления
© Комитет по туризму
Все это позволит увеличить поток иностранных и местных туристов, послужит росту туристического потенциала Узбекистана, добавили в пресс-службе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0