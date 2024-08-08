Какие новые туристические направления появятся в Узбекистане — карта
14:35 08.08.2024 (обновлено: 18:10 08.08.2024)
© Sputnik / Авенир ДебердеевХива
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Туристов ждет знакомство с культурным наследием, объектами эко- и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане открываются новые туристические направления, сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
"В частности, разработаны маршруты: "Туристическое кольцо Золотой долины", охватывающее Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области, а также "Кольцо крепостей", проходящее через Хорезм и Каракалпакстан", — говорится в сообщении.
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открываются новые туристические направления
В Узбекистане открываются новые туристические направления
© Комитет по туризму
Маршрут "Туристическое кольцо Золотой долины" включает в себя 22 объекта посещения в Фергане, 18 объектов в Андижане и 17 в Намангане.
Туристы, путешествующие по данным маршрутам, смогут познакомиться с культурным наследием, объектами эко- и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими. Для них заранее подготовят программу с интересными местами для посещения.
В свою очередь туристический маршрут "Кольцо крепостей" расскажет об истории древних крепостей Узбекистана: Ичан-Кала, Улли-Ховли, Каладжик, Сулаймон-Кала, Тошкала, Аязкала, Тупроккала и Элликкала.
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открываются новые туристические направления
В Узбекистане открываются новые туристические направления
© Комитет по туризму
Все это позволит увеличить поток иностранных и местных туристов, послужит росту туристического потенциала Узбекистана, добавили в пресс-службе.