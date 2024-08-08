Париж-2024: Баходир Жалолов вышел в финал
10:40 08.08.2024 (обновлено: 11:02 08.08.2024)
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
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Узбекистанец, выступающий в супертяжелом весе, победил представителя Германии Нелви Тиафака.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекский боксер Баходир Жалолов вышел в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Боксер, выступающий в супертяжелом весе, одержал победу над Нелви Тиафаком из Германии и получил путевку в финал.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
"Баходир Жалолов провел полуфинальный бой с абсолютным преимуществом над своим оппонентом", — говорится в сообщении.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
Таким образом, чемпион летних Олимпийских игр Токио-2020 по боксу во второй раз вошел в число финалистов главных стартов четырехлетия.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
Теперь соперником узбекского спортсмена в борьбе за олимпийское золото станет победитель боя между французом Джамили-Дини Моиндзе и испанцем Ayбом Гадфой.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
С сегодняшнего дня представители сборной Узбекистана начнут свое участие в Олимпийских играх по таэквондо WT, художественной гимнастике, вольной борьбе и современному пятиборью. В четверг 8 августа они выступят в 6 видах спорта.