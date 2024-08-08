https://uz.sputniknews.ru/20240808/parij-2024-baxodir-jalolov-vyshel-v-final-45083002.html

Париж-2024: Баходир Жалолов вышел в финал

Париж-2024: Баходир Жалолов вышел в финал

Sputnik Узбекистан

Узбекистанец, выступающий в супертяжелом весе победил представителя Германии Нелви Тиафака

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спорт

узбекистан

бокс

баходир жалолов

париж

олимпийские игры

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекский боксер Баходир Жалолов вышел в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет. Боксер, выступающий в супертяжелом весе, одержал победу над Нелви Тиафаком из Германии и получил путевку в финал. Таким образом, чемпион летних Олимпийских игр Токио-2020 по боксу во второй раз вошел в число финалистов главных стартов четырехлетия. Теперь соперником узбекского спортсмена в борьбе за олимпийское золото станет победитель боя между французом Джамили-Дини Моиндзе и испанцем Ayбом Гадфой.С сегодняшнего дня представители сборной Узбекистана начнут свое участие в Олимпийских играх по таэквондо WT, художественной гимнастике, вольной борьбе и современному пятиборью. В четверг 8 августа они выступят в 6 видах спорта.

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