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https://uz.sputniknews.ru/20240808/parij-2024-baxodir-jalolov-vyshel-v-final-45083002.html
Париж-2024: Баходир Жалолов вышел в финал
Париж-2024: Баходир Жалолов вышел в финал
Sputnik Узбекистан
Узбекистанец, выступающий в супертяжелом весе победил представителя Германии Нелви Тиафака
2024-08-08T10:40+0500
2024-08-08T11:02+0500
спорт
узбекистан
бокс
баходир жалолов
париж
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекский боксер Баходир Жалолов вышел в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет. Боксер, выступающий в супертяжелом весе, одержал победу над Нелви Тиафаком из Германии и получил путевку в финал. Таким образом, чемпион летних Олимпийских игр Токио-2020 по боксу во второй раз вошел в число финалистов главных стартов четырехлетия. Теперь соперником узбекского спортсмена в борьбе за олимпийское золото станет победитель боя между французом Джамили-Дини Моиндзе и испанцем Ayбом Гадфой.С сегодняшнего дня представители сборной Узбекистана начнут свое участие в Олимпийских играх по таэквондо WT, художественной гимнастике, вольной борьбе и современному пятиборью. В четверг 8 августа они выступят в 6 видах спорта.
узбекистан
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олимпиада бокс супертяжелый вес финал
олимпиада бокс супертяжелый вес финал

Париж-2024: Баходир Жалолов вышел в финал

10:40 08.08.2024 (обновлено: 11:02 08.08.2024)
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады! - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
© НОК
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Узбекистанец, выступающий в супертяжелом весе, победил представителя Германии Нелви Тиафака.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекский боксер Баходир Жалолов вышел в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Боксер, выступающий в супертяжелом весе, одержал победу над Нелви Тиафаком из Германии и получил путевку в финал.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады! - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
"Баходир Жалолов провел полуфинальный бой с абсолютным преимуществом над своим оппонентом", — говорится в сообщении.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады! - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
Таким образом, чемпион летних Олимпийских игр Токио-2020 по боксу во второй раз вошел в число финалистов главных стартов четырехлетия.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады! - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
Теперь соперником узбекского спортсмена в борьбе за олимпийское золото станет победитель боя между французом Джамили-Дини Моиндзе и испанцем Ayбом Гадфой.
© НОКБаходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады! - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Баходир Жалолов второй раз подряд пробился в финал Олимпиады!
© НОК
С сегодняшнего дня представители сборной Узбекистана начнут свое участие в Олимпийских играх по таэквондо WT, художественной гимнастике, вольной борьбе и современному пятиборью. В четверг 8 августа они выступят в 6 видах спорта.
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