Спасение в летний зной: самые известные фонтаны Ташкента — фото

Первый фонтан в Ташкенте был построен в 1890 году. Сегодня их в столице Узбекистана около 45, все они различаются формами и размерами, у некоторых очень интересная история. Впрочем, современные тенденции их тоже не обходят— это и реконструкция и перевод отдельных фонтанов на технологию голосового управления. Бьющие вверх струи воды в мраморном или гранитном обрамлении дарят ощущение радости и свежести, неизменно привлекая жителей и гостей столицы.
Sputnik Узбекистан собрал фотоленту живописных мест столицы, где можно отдохнуть у фонтанов, насладиться прохладой и послушать шум воды в жаркие дни уходящего лета.
Первый фонтан в Ташкенте был построен в 1890 году. Сегодня их в столице Узбекистана около 45, все они различаются формами и размерами, у некоторых очень интересная история. Впрочем, современные тенденции их тоже не обходят— это и реконструкция и перевод отдельных фонтанов на технологию голосового управления. Бьющие вверх струи воды в мраморном или гранитном обрамлении дарят ощущение радости и свежести, неизменно привлекая жителей и гостей столицы.