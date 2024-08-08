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Спасение в летний зной: самые известные фонтаны Ташкента — фото
Спасение в летний зной: самые известные фонтаны Ташкента — фото
Sputnik Узбекистан
Sputnik собрал фотоленту живописных мест столицы, где можно отдохнуть у фонтанов, насладиться прохладой и послушать шум воды в жаркие дни уходящего лета.
2024-08-08T17:47+0500
2024-08-08T17:47+0500
фото
фотолента
ташкент
отдых
достопримечательности
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Первый фонтан в Ташкенте был построен в 1890 году. Сегодня их в столице Узбекистана около 45, все они различаются формами и размерами, у некоторых очень интересная история. Впрочем, современные тенденции их тоже не обходят— это и реконструкция и перевод отдельных фонтанов на технологию голосового управления. Бьющие вверх струи воды в мраморном или гранитном обрамлении дарят ощущение радости и свежести, неизменно привлекая жителей и гостей столицы.
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ташкент фонтаны
ташкент фонтаны

Спасение в летний зной: самые известные фонтаны Ташкента — фото

17:47 08.08.2024
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Sputnik Узбекистан собрал фотоленту живописных мест столицы, где можно отдохнуть у фонтанов, насладиться прохладой и послушать шум воды в жаркие дни уходящего лета.
Первый фонтан в Ташкенте был построен в 1890 году. Сегодня их в столице Узбекистана около 45, все они различаются формами и размерами, у некоторых очень интересная история. Впрочем, современные тенденции их тоже не обходят— это и реконструкция и перевод отдельных фонтанов на технологию голосового управления. Бьющие вверх струи воды в мраморном или гранитном обрамлении дарят ощущение радости и свежести, неизменно привлекая жителей и гостей столицы.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан у Дворца искусств "Туркистон"

Фонтан у Дворца искусств &quot;Туркистон&quot; - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан у Дворца искусств "Туркистон"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан на площади Мустакиллик

Фонтан на площади Мустакиллик - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан на площади Мустакиллик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан на площади Мустакиллик

Фонтан на площади Мустакиллик - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан на площади Мустакиллик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди купаются в фонтане на площади Мустакиллик. Архивное фото

Люди купаются в фонтане на площади Мустакиллик. Архивное фото - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди купаются в фонтане на площади Мустакиллик. Архивное фото

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан в Центральном парке имени Мирзо Улугбека

Фонтан в Центральном парке имени Мирзо Улугбека - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан в Центральном парке имени Мирзо Улугбека

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан в Центральном парке имени Мирзо Улугбека

Фонтан в Центральном парке имени Мирзо Улугбека - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан в Центральном парке имени Мирзо Улугбека

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан возле ГАБТ имени Алишера Навои — один из самых старинных в Ташкенте. Посредине восьмигранного бассейна из темного мрамора высится раскрытая хлопковая коробочка

Фонтан возле ГАБТ имени Алишера Навои — один из самых старинных в Ташкенте. Посредине восьмигранного бассейна из темного мрамора высится раскрытая хлопковая коробочка - Sputnik Узбекистан
7/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фонтан возле ГАБТ имени Алишера Навои — один из самых старинных в Ташкенте. Посредине восьмигранного бассейна из темного мрамора высится раскрытая хлопковая коробочка

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