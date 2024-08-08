https://uz.sputniknews.ru/20240808/samye-izvestnye-fontany-tashkenta-45071202.html

Спасение в летний зной: самые известные фонтаны Ташкента — фото

Спасение в летний зной: самые известные фонтаны Ташкента — фото

Sputnik Узбекистан

Sputnik собрал фотоленту живописных мест столицы, где можно отдохнуть у фонтанов, насладиться прохладой и послушать шум воды в жаркие дни уходящего лета.

2024-08-08T17:47+0500

2024-08-08T17:47+0500

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Первый фонтан в Ташкенте был построен в 1890 году. Сегодня их в столице Узбекистана около 45, все они различаются формами и размерами, у некоторых очень интересная история. Впрочем, современные тенденции их тоже не обходят— это и реконструкция и перевод отдельных фонтанов на технологию голосового управления. Бьющие вверх струи воды в мраморном или гранитном обрамлении дарят ощущение радости и свежести, неизменно привлекая жителей и гостей столицы.

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