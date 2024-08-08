https://uz.sputniknews.ru/20240808/unichtojeniye-podrazdeleniy-vsu-kurskaya-oblast-45096840.html

Минобороны РФ рассказало об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны РФ рассказало об уничтожении подразделений ВСУ в Курской области

Sputnik Узбекистан

Российские военные наносят удары по выявленным скоплениям боевиков и техники ВСУ и пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории Курской области.

2024-08-08T18:15+0500

2024-08-08T18:15+0500

2024-08-08T18:15+0500

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Подразделения группировки "Север" совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские военные наносят удары по выявленным скоплениям боевиков и техники ВСУ и пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории Курской области.Также наносят авиационные удары по выдвигающимся украинским резервам на территории Сумской области.Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.При этом за сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".Также в Курской области отразили масштабную DDoS-атаку на региональные сервисы."Специалисты уже восстановили работу всех ресурсов", — уточнили в Минцифры РФ.В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании. При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с. Нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 до 105 тысяч запросов в секунду на каждый адрес сети.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном террористическом акте, направленном против мирного населения. Следственный комитет РФ возбудил дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие.В Еврокомиссии же попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область, назвав это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки, которую в Москве назвали терактом, погибли и пострадали мирные жители.В ЕК назвали нападение Украины на Курскую область частью ее права на самооборону.Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями конгресса США.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. В результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков, доложил Герасимов. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

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