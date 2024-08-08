https://uz.sputniknews.ru/20240808/uzbekistan-lex-uz-proslushivaniye-dokumenty-45085652.html
В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно прослушать документы
В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно прослушать документы
Sputnik Узбекистан
Данная функция создана при помощи искусственного интеллекта и также позволяет переводить документы на иностранные языки.
2024-08-08T12:46+0500
2024-08-08T12:46+0500
2024-08-08T12:53+0500
узбекистан
искусственный интеллект
документы
аудио
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно не только прочитать, но и прослушать документы, сообщает пресс-служба Минюста. Данную функцию создали при помощи искусственного интеллекта, основанного на языковой модели, ориентированной на узбекский язык, пояснили в пресс-службе. Для этого необходимо просто кликнуть значок с тремя точками, появляющийся справа от текста документа, и выбрать выпадающую вкладку "Прослушать аудио". Кроме того, здесь же можно переводить документы онлайн на английский, русский и другие иностранные языки Разработчики обещают, что совсем скоро пользователи смогут найти и прослушать документы с помощью голосового поиска.
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узбекистан база данных законодательство документы прослушивание
узбекистан база данных законодательство документы прослушивание
В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно прослушать документы
12:46 08.08.2024 (обновлено: 12:53 08.08.2024)
Данная функция создана при помощи искусственного интеллекта и также позволяет переводить документы на иностранные языки.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно не только прочитать, но и прослушать документы, сообщает
пресс-служба Минюста.
"Национальный правовой информационный центр "Адолат" в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом развития цифровых технологий и искусственного интеллекта запустили функцию прослушивания текстов на Lex.uz", — говорится в сообщении.
Данную функцию создали при помощи искусственного интеллекта, основанного на языковой модели, ориентированной на узбекский язык, пояснили в пресс-службе.
"Например, вы не можете прочитать документ, так как едете в транспорте или идете пешком либо заняты каким-то делом. Теперь пользование национальной базой данных законодательства стало еще удобнее и проще – вы можете прослушать любой документ", — указано в сообщении.
Для этого необходимо просто кликнуть значок с тремя точками, появляющийся справа от текста документа, и выбрать выпадающую вкладку "Прослушать аудио".
Кроме того, здесь же можно переводить документы онлайн на английский, русский и другие иностранные языки
Разработчики обещают, что совсем скоро пользователи смогут найти и прослушать документы с помощью голосового поиска.