https://uz.sputniknews.ru/20240808/uzbekistan-lex-uz-proslushivaniye-dokumenty-45085652.html

В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно прослушать документы

В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно прослушать документы

Sputnik Узбекистан

Данная функция создана при помощи искусственного интеллекта и также позволяет переводить документы на иностранные языки.

2024-08-08T12:46+0500

2024-08-08T12:46+0500

2024-08-08T12:53+0500

узбекистан

искусственный интеллект

документы

аудио

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В национальной базе данных законодательства Узбекистана теперь можно не только прочитать, но и прослушать документы, сообщает пресс-служба Минюста. Данную функцию создали при помощи искусственного интеллекта, основанного на языковой модели, ориентированной на узбекский язык, пояснили в пресс-службе. Для этого необходимо просто кликнуть значок с тремя точками, появляющийся справа от текста документа, и выбрать выпадающую вкладку "Прослушать аудио". Кроме того, здесь же можно переводить документы онлайн на английский, русский и другие иностранные языки Разработчики обещают, что совсем скоро пользователи смогут найти и прослушать документы с помощью голосового поиска.

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