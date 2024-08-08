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https://uz.sputniknews.ru/20240808/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-45083766.html
В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии
В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии
Sputnik Узбекистан
Малайзийская сторона также намерена инвестировать в сектор недвижимости в республике, особенно в строительство студенческого жилья
2024-08-08T11:45+0500
2024-08-08T11:45+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
образование
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих технологических учебных заведений Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с председателем совета директоров крупной малайзийской компании "MARA Corporation Sdn. Bhd." Мухаммадом Рафи бин Шахзада.Стороны обсудили сотрудничество в сфере образования.Компания также намерена инвестировать в сектор недвижимости, особенно в строительство студенческого жилья в республике.Стороны договорились организовать комитет, куда войдут представители профильных вузов и организаций двух стран, привлечь к его работе экспертов. Комитет будет разрабатывать проекты для развития и укрепления узбекско-малайзийского сотрудничества в сфере среднего, среднего специального и высшего образования.
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узбекистан малайзия сотрудничество
узбекистан малайзия сотрудничество

В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии

11:45 08.08.2024
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория
Пустая аудитория - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Малайзийская сторона также намерена инвестировать в сектор недвижимости в республике, особенно в строительство студенческого жилья.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих технологических учебных заведений Малайзии, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с председателем совета директоров малазийской компании Мухаммадом Рафи бин Шахзада
Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с председателем совета директоров малазийской компании Мухаммадом Рафи бин Шахзада - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с председателем совета директоров малазийской компании Мухаммадом Рафи бин Шахзада
© ИА "Дунё"
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с председателем совета директоров крупной малайзийской компании "MARA Corporation Sdn. Bhd." Мухаммадом Рафи бин Шахзада.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере образования.
"Отмечалось, что корпорация постепенно формирует совместные образовательные программы в сотрудничестве с высшими учебными заведениями нашей страны, и в будущем откроет совместный факультет, а позже создаст филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии в Узбекистане в области технологий", — говорится в сообщении.
Компания также намерена инвестировать в сектор недвижимости, особенно в строительство студенческого жилья в республике.
Стороны договорились организовать комитет, куда войдут представители профильных вузов и организаций двух стран, привлечь к его работе экспертов. Комитет будет разрабатывать проекты для развития и укрепления узбекско-малайзийского сотрудничества в сфере среднего, среднего специального и высшего образования.
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