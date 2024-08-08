В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии
© Sputnik / Евгений Одиноков/
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Малайзийская сторона также намерена инвестировать в сектор недвижимости в республике, особенно в строительство студенческого жилья.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих технологических учебных заведений Малайзии, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с председателем совета директоров малазийской компании Мухаммадом Рафи бин Шахзада
Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с председателем совета директоров малазийской компании Мухаммадом Рафи бин Шахзада
© ИА "Дунё"
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с председателем совета директоров крупной малайзийской компании "MARA Corporation Sdn. Bhd." Мухаммадом Рафи бин Шахзада.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере образования.
"Отмечалось, что корпорация постепенно формирует совместные образовательные программы в сотрудничестве с высшими учебными заведениями нашей страны, и в будущем откроет совместный факультет, а позже создаст филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии в Узбекистане в области технологий", — говорится в сообщении.
Компания также намерена инвестировать в сектор недвижимости, особенно в строительство студенческого жилья в республике.
Стороны договорились организовать комитет, куда войдут представители профильных вузов и организаций двух стран, привлечь к его работе экспертов. Комитет будет разрабатывать проекты для развития и укрепления узбекско-малайзийского сотрудничества в сфере среднего, среднего специального и высшего образования.