https://uz.sputniknews.ru/20240808/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-45083766.html

В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии

В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих учебных заведений Малайзии

Sputnik Узбекистан

Малайзийская сторона также намерена инвестировать в сектор недвижимости в республике, особенно в строительство студенческого жилья

2024-08-08T11:45+0500

2024-08-08T11:45+0500

2024-08-08T11:45+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

образование

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих технологических учебных заведений Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с председателем совета директоров крупной малайзийской компании "MARA Corporation Sdn. Bhd." Мухаммадом Рафи бин Шахзада.Стороны обсудили сотрудничество в сфере образования.Компания также намерена инвестировать в сектор недвижимости, особенно в строительство студенческого жилья в республике.Стороны договорились организовать комитет, куда войдут представители профильных вузов и организаций двух стран, привлечь к его работе экспертов. Комитет будет разрабатывать проекты для развития и укрепления узбекско-малайзийского сотрудничества в сфере среднего, среднего специального и высшего образования.

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