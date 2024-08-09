https://uz.sputniknews.ru/20240809/kogo-massovo-teryayut-vsu-na-fronte-45112777.html

Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте

Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте

Sputnik Узбекистан

По словам эксперта, иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон"

2024-08-09T15:51+0500

2024-08-09T15:51+0500

2024-08-09T15:51+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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всу

вооруженные силы

наемники

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. На Украине в рядах ВСУ сотнями гибнут французские наемники, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. Об этом сообщает РИА Новости.По словам эксперта, Франция – один из крупнейших "поставщиков" наемников для Украины. Французских военных посылают туда под видом наемников, что также позволяет скрывать их настоящие потери. Он также добавил, что иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".В середине июля полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.Затем Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в российском военном ведомстве.

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