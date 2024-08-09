https://uz.sputniknews.ru/20240809/kogo-massovo-teryayut-vsu-na-fronte-45112777.html
Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте
Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте
Sputnik Узбекистан
По словам эксперта, иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон"
2024-08-09T15:51+0500
2024-08-09T15:51+0500
2024-08-09T15:51+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. На Украине в рядах ВСУ сотнями гибнут французские наемники, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. Об этом сообщает РИА Новости.По словам эксперта, Франция – один из крупнейших "поставщиков" наемников для Украины. Французских военных посылают туда под видом наемников, что также позволяет скрывать их настоящие потери. Он также добавил, что иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".В середине июля полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.Затем Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в российском военном ведомстве.
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сво всу фронт потери
Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте
По словам эксперта, иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
На Украине в рядах ВСУ сотнями гибнут французские наемники, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. Об этом сообщает РИА Новости.
"Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов", — отметил он.
По словам эксперта, Франция – один из крупнейших "поставщиков" наемников для Украины. Французских военных посылают туда под видом наемников, что также позволяет скрывать их настоящие потери. Он также добавил, что иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".
В середине июля полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.
Затем Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в российском военном ведомстве.