https://uz.sputniknews.ru/20240809/kuda-poyti-na-vyxodnyx-v-tashkente-45102836.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Цирковые представления, музыкальный квартирник и восточный базар. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

2024-08-09T17:31+0500

2024-08-09T17:31+0500

2024-08-09T17:31+0500

ташкент

выходные

афиша на выходные

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Суббота, 10 августа Музыкальный квартирникВ Human House пройдет музыкальный квартирник "Забыли рифму в Узбекистане". Гости соберутся во дворе, чтобы исполнить песни и послушать авторскую музыку. Участники могут приносить свои музыкальные инструменты, а гитару предоставят организаторы.Время: 19.30Место: Human HouseСтоимость входа: 50 тыс. сумов (Для музыкантов вход свободный)Необходима регистрация по ссылкеТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Кинопоказы под открытым небомПосетителей ждет показ фильмов "Алиса в стране чудес" и "Тихое место: День первый" под открытым небом в Японском саду.Время: 20.00, 22.00Место: Японский садСтоимость билетов: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−322−3740Выставка Джахонгира БобокуловаВ своих работах художник пытается ответить на вопросы: "что такое материя?", "откуда все произошло?", "как материя может развиваться из ничего?""Я назвал свою выставку "Развитие пространства". Она посвящена развитию существования в пустоте, то есть рождению чего-то из ничего", – говорит Джахонгир Бобокулов, автор выставки и преподаватель Республиканского художественного колледжа.Время: с 11.00 до 19.00Место: HLMRDV galleryВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71-281-4778Представление в Ташкентском циркеГостей ждет большое цирковое представление с участием акробатов, жонглеров, эквилибристов и многих других.Время: 15.00, 18.00Место: Цирк (Узбекгосцирк)Стоимость билетов: от 40 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 99−722−3912, (+998) 99−304−1205Воскресенье, 11 августаВосточный арт-базарПосетители смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, керамику из Риштана, ювелирные изделия из Бухары, сумки и ковры из Шахрисабза, а также сюзане, вышивку, резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.Время: с 10.00 до 18.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйТанцевальные шоу-программы в паркеВ Dream Park пройдет зажигательное танцевальное шоу, которое объединит лучших танцоров столицы.Время: 18.00Место: Dream ParkВход свободныйПознавательная программа в Республиканской детской библиотекеМаленькие посетители обсудят книгу Лемони Сникета "Темнота", создадут тематическую поделку, а также примут участие в книжном клубе на узбекском и английском языках.Время: с 11.00 до 17.00Место: Республиканская детская библиотекаВозраст: от 4+ летУчастие бесплатное – необходима регистрация по ссылкеМастер-класс по росписиУчастники смогут расписать декоративный поднос в национальном стиле.Необходима регистрация: https://t.me/hhuzeventВремя: 12.00Место: Human HouseСтоимость участия: 80 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−061−4056

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