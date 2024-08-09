https://uz.sputniknews.ru/20240809/kuda-poyti-na-vyxodnyx-v-tashkente-45102836.html
Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Цирковые представления, музыкальный квартирник и восточный базар. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
2024-08-09T17:31+0500
2024-08-09T17:31+0500
2024-08-09T17:31+0500
ташкент
выходные
афиша на выходные
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0a/32774657_0:470:998:1031_1920x0_80_0_0_6942a2b1933cb90e73ff39967ac2253e.jpg
Суббота, 10 августа Музыкальный квартирникВ Human House пройдет музыкальный квартирник "Забыли рифму в Узбекистане". Гости соберутся во дворе, чтобы исполнить песни и послушать авторскую музыку. Участники могут приносить свои музыкальные инструменты, а гитару предоставят организаторы.Время: 19.30Место: Human HouseСтоимость входа: 50 тыс. сумов (Для музыкантов вход свободный)Необходима регистрация по ссылкеТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Кинопоказы под открытым небомПосетителей ждет показ фильмов "Алиса в стране чудес" и "Тихое место: День первый" под открытым небом в Японском саду.Время: 20.00, 22.00Место: Японский садСтоимость билетов: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−322−3740Выставка Джахонгира БобокуловаВ своих работах художник пытается ответить на вопросы: "что такое материя?", "откуда все произошло?", "как материя может развиваться из ничего?""Я назвал свою выставку "Развитие пространства". Она посвящена развитию существования в пустоте, то есть рождению чего-то из ничего", – говорит Джахонгир Бобокулов, автор выставки и преподаватель Республиканского художественного колледжа.Время: с 11.00 до 19.00Место: HLMRDV galleryВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71-281-4778Представление в Ташкентском циркеГостей ждет большое цирковое представление с участием акробатов, жонглеров, эквилибристов и многих других.Время: 15.00, 18.00Место: Цирк (Узбекгосцирк)Стоимость билетов: от 40 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 99−722−3912, (+998) 99−304−1205Воскресенье, 11 августаВосточный арт-базарПосетители смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, керамику из Риштана, ювелирные изделия из Бухары, сумки и ковры из Шахрисабза, а также сюзане, вышивку, резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.Время: с 10.00 до 18.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйТанцевальные шоу-программы в паркеВ Dream Park пройдет зажигательное танцевальное шоу, которое объединит лучших танцоров столицы.Время: 18.00Место: Dream ParkВход свободныйПознавательная программа в Республиканской детской библиотекеМаленькие посетители обсудят книгу Лемони Сникета "Темнота", создадут тематическую поделку, а также примут участие в книжном клубе на узбекском и английском языках.Время: с 11.00 до 17.00Место: Республиканская детская библиотекаВозраст: от 4+ летУчастие бесплатное – необходима регистрация по ссылкеМастер-класс по росписиУчастники смогут расписать декоративный поднос в национальном стиле.Необходима регистрация: https://t.me/hhuzeventВремя: 12.00Место: Human HouseСтоимость участия: 80 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−061−4056
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MIA „Rossiya Segodnya“
выходные ташкент мероприятия
выходные ташкент мероприятия
Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Цирковые представления, музыкальный квартирник и восточный базар. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
В Human House пройдет музыкальный квартирник "Забыли рифму в Узбекистане". Гости соберутся во дворе, чтобы исполнить песни и послушать авторскую музыку. Участники могут приносить свои музыкальные инструменты, а гитару предоставят организаторы.
Стоимость входа: 50 тыс. сумов (Для музыкантов вход свободный)
Необходима регистрация по ссылке
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056
Кинопоказы под открытым небом
Посетителей ждет показ фильмов "Алиса в стране чудес" и "Тихое место: День первый" под открытым небом в Японском саду.
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−3740
Выставка Джахонгира Бобокулова
В своих работах художник пытается ответить на вопросы: "что такое материя?", "откуда все произошло?", "как материя может развиваться из ничего?"
"Я назвал свою выставку "Развитие пространства". Она посвящена развитию существования в пустоте, то есть рождению чего-то из ничего", – говорит Джахонгир Бобокулов, автор выставки и преподаватель Республиканского художественного колледжа.
Телефон для справок: (+998) 71-281-4778
Представление в Ташкентском цирке
Гостей ждет большое цирковое представление с участием акробатов, жонглеров, эквилибристов и многих других.
Место: Цирк (Узбекгосцирк)
Стоимость билетов: от 40 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 99−722−3912, (+998) 99−304−1205
Посетители смогут приобрести шелковые ткани из Маргилана, керамику из Риштана, ювелирные изделия из Бухары, сумки и ковры из Шахрисабза, а также сюзане, вышивку, резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.
Место: International Hotel Tashkent
Танцевальные шоу-программы в парке
В Dream Park пройдет зажигательное танцевальное шоу, которое объединит лучших танцоров столицы.
Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке
Маленькие посетители обсудят книгу Лемони Сникета "Темнота", создадут тематическую поделку, а также примут участие в книжном клубе на узбекском и английском языках.
Место: Республиканская детская библиотека
Участие бесплатное – необходима регистрация по ссылке
Участники смогут расписать декоративный поднос в национальном стиле.
Необходима регистрация: https://t.me/hhuzevent
Стоимость участия: 80 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−061−4056