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https://uz.sputniknews.ru/20240809/otrasli-ekonomiki-uzbekistana-inostrannye-investitsii-45104178.html
Какие отрасли экономики Узбекистана привлекают больше всего иностранных инвестиций
Какие отрасли экономики Узбекистана привлекают больше всего иностранных инвестиций
Sputnik Узбекистан
Значительная доля предприятий с зарубежным капиталом приходится на сферу торговли
2024-08-09T12:15+0500
2024-08-09T12:15+0500
узбекистан
экономика
иностранные инвесторы
инвестиции
инфографика
торговля
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По состоянию на 1 июля 2024 года в Узбекистане действует 13 880 предприятий с иностранными инвестициями, 4 221 из этого числа являются совместными проектами, а 9 659 – полностью иностранными, сообщает Агентство статистики РУз.Наибольшая доля предприятий с зарубежными вложениями приходится на торговлю – 4 833.Следом, со значительным отставанием, идет промышленность – 3 091.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан отрасли экономика инвестиции
узбекистан отрасли экономика инвестиции

Какие отрасли экономики Узбекистана привлекают больше всего иностранных инвестиций

12:15 09.08.2024
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Значительная доля предприятий с зарубежным капиталом приходится на сферу торговли.
RU_В_каких_сферах_появились_новые_малые_предприятия_в_Ташобласти - Sputnik Узбекистан
RU_В_каких_сферах_появились_новые_малые_предприятия_в_Ташобласти - Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 июля 2024 года в Узбекистане действует 13 880 предприятий с иностранными инвестициями, 4 221 из этого числа являются совместными проектами, а 9 659 – полностью иностранными, сообщает Агентство статистики РУз.
Наибольшая доля предприятий с зарубежными вложениями приходится на торговлю – 4 833.
Следом, со значительным отставанием, идет промышленность – 3 091.
Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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